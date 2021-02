Bátor: Misia NATO v Afganistane závisí od Talibanu

Brusel 18. februára (TASR) - Severoatlantická aliancia zatiaľ nerozhodla, či zruší svoju výcvikovú misiu v Afganistane. Osud misie Rozhodná podpora závisí aj od toho, či radikálne moslimské hnutie Taliban dodrží svoje záväzky a zvládne mierový politický proces, ktorý má rozbehnutý s oficiálnou afganskou vládou. Upozornil na to veľvyslanec SR pri NATO Peter Bátor vo štvrtok v Bruseli po skončení dvojdňovej videokonferencie ministrov obrany Aliancie.



Neistý osud výcvikovej misie v počte 9600 vojakov a bezpečnostných expertov v Afganistane potvrdil po skončení ministerských rokovaní generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, ktorý odkázal, že hnutie Taliban musí dodržiavať záväzky vyplývajúce z vlaňajšej dohody s administratívou USA. Podľa tejto dohody by sa medzinárodné vojenské jednotky z Afganistanu mali stiahnuť do 1. mája, to však podľa viacerých diplomatických zdrojov z prostredia Aliancie logisticky nebude možné.



Bátor v tejto súvislosti skonštatoval, že misia NATO v Afganistane, v ktorej má Slovensko "poddimenzovaný stav" vojakov podľa určeného mandátu, závisí nielen od rozhodovania nového amerického prezidenta Joea Bidena, ale hlavne od toho, ako bude pokračovať politický proces medzi afganskou vládou a Talibanom.



"To je veľmi dôležitá vec. Ďalší faktor, ktorý to ovplyvní, je, do akej miery Taliban dodrží dohodu o neútočení a akým spôsobom chce byť aktívny pri spravovaní tejto krajiny," opísal situáciu veľvyslanec.



Bátor priznal, že nie je žiadnym tajomstvom, že mnohé kritické spôsobilosti pre misiu NATO v Afganistane poskytujú práve Spojené štáty, teraz však Američania majú nového prezidenta a Aliancia očakáva, s čím príde Biden vo vzťahu k misii Rozhodná podpora.



Stoltenberg zároveň potvrdil rozšírenie doterajšej misie NATO v Iraku, čo sa podľa Bátora dalo čakať. Upozornil, že sa tak deje na požiadanie irackej strany, pričom diskusie o zvýšení počtu členov tejto misie z 500 na zhruba 4000 osôb sa osobitne sústreďujú aj na civilných expertov. To podľa neho znamená, že sa okrem vojakov hľadajú aj civilní experti, ktorí dokážu poskytnúť poradenstvo Iračanom v ozbrojených silách a aj mimo nich.













(spravodajca TASR Jaromír Novak)