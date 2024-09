Bauer: Je nutné navýšiť kapacity v obrane, vojny vyhráva ekonomika

Praha 14. septembra (TASR) - Podľa predsedu Vojenského výboru NATO Roba Bauera je potrebné, aby krajiny Severoatlantickej aliancie navýšili výrobné kapacity v obrannom priemysle. Podotkol, že hoci armáda vyhráva boje, ekonomika vyhráva vojny. Uviedol to v sobotu na výjazdovom zasadnutí v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR.



NATO má podľa neho dve úlohy, ktoré teraz musí súčasne plniť. Okrem pokračujúcej podpory Ukrajiny je to posilnenie svojej vlastnej schopnosti odstrašenia a obrany.



"Aby sme uspeli, potrebujeme výrazne posilniť kapacitu obranného priemyslu - lebo hoci to môže byť armáda, ktorá vyhráva boje, je to ekonomika, ktorá vyhráva vojny," povedal Bauer.



Poukázal na to, že je nutné odstrániť byrokratické prekážky a potrebná je aj spolupráca vlády a súkromného sektora.



Ako príklad takejto úspešnej spolupráce uviedol pandémiu choroby COVID-19, keď vlády a súkromný sektor dokázali dosiahnuť masívnu produkciu vakcín.



Rovnako urgentné je teraz podľa Bauera venovať sa obrannému priemyslu. Bezpečnosť je podľa jeho slov často vnímaná ako samozrejmosť. "Je ako kyslík – zabudnete, že je, až kým nie je," dodal šéf Vojenského výboru NATO.



Podľa náčelníka Generálneho štábu českej armády Karla Řehku, ktorý stretnutie hostí, je pre Alianciu jednou z hlavných výziev pokračujúca ruská agresia na Ukrajine.



Zdôraznil, že je to boj aj za princípy demokracie, suverenity a územnej integrity. "Musíme Ukrajine poskytnúť všetku nevyhnutnú asistenciu. Podporou Ukrajiny posilňujeme aj našu jednotu," povedal Řehka.



Podotkol, že Rusko nie je aktívne len v konvenčnej vojne, ale oveľa viac využíva aj hybridnú taktiku, kybernetické útoky a dezinformačné kampane.



"Všetky tieto akcie sú mierené na to, aby zasievali strach a podkopávali jednotu v našej spoločnosti," uviedol šéf českej armády. Preto je podľa neho potrebné prepojiť konvenčné vojenské schopnosti s kybernetickou obranou a civilno-vojenskou spoluprácou.



Výjazdové zasadnutie Vojenského výboru NATO sa v Česku koná prvýkrát. Hlavným cieľom stretnutia, na ktorom sa v Prahe zišlo približne 350 hostí, je diskutovať o aktuálnej bezpečnostnej situácii, obranných plánoch NATO či zavádzaní výsledkov júlového summitu vo Washingtone do praxe.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)