Bauer: Na posun NATO do novej éry je potrebná zmena postoja

Brusel 17. januára (TASR) – Na posilnenie spoločnej obrany a podporu Ukrajiny proti ruskej invázii je potrebný "celospoločenský prístup". V stredu to vyhlásil admirál Rob Bauer, predseda Vojenskej komisie NATO. TASR správu prebrala od agentúry DPA.



"Zodpovednosť za slobodu nespočíva výhradne na pleciach ľudí nosiacich uniformu," vyhlásil Bauer počas dvojdňového stretnutia vysokých vojenských predstaviteľov Severoatlantickej aliancie (NATO) v Bruseli. Témou sú spoločné obranné plány a postup vo vojne na Ukrajine. Očakáva sa aj diskusia s vojenskými predstaviteľmi Ukrajiny.



Bauer vyzval na prerod NATO do podoby, v ktorej by dokázala vybojovať vojnu a pripravila sa na "éru, v ktorej sa kedykoľvek môže stať čokoľvek."



"Potrebujeme, aby verejní činitelia aj súkromné osoby zmenili svoje myslenie z čias, keď sa všetko dalo naplánovať, predvídať, ovládať a dôraz bol na efektivite," dodal.



Admirál vyhlásil, že Ukrajina a NATO pre Rusko nikdy nepredstavovali hrozbu po bezpečnostnej stránke. Vojna je podľa neho o niečom omnoho mocnejšom než je akákoľvek zbraň na Zemi – o demokracii.



"Ak môžu mať demokratické práva ľudia na Ukrajine, onedlho ich budú chcieť aj v Rusku. O tom je v skutočnosti táto vojna," uzavrel admirál Bauer.