Baumann bol za 30 rokov 13. policajtom, ktorý zahynul pri útoku

Budapešť 13. januára (TASR) - Péter Baumann, ktorého vo štvrtok spolu s ďalšími dvoma policajtmi pobodal nožom útočník v Budapešti, bol 13. policajtom, ktorý zahynul pri útoku v Maďarsku za uplynulých 30 rokov. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom v piatok informoval spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa MTI v uvedenom období zomreli policajti pri násilných činoch v Miškovci, Budapešti, Vacove, Veszpréme, Gödöllő, Salgótarjáne, Ostrihome, Alsóörsi, Apátfalve a v Bőnyi.



Šesť policajtov zastrelili, troch zrazili, jedného dobili na smrť, jeden zomrel pri páde po údere útočníka a dvaja neprežili útok nožom.



Polícia v piatok zadržala a vypočula 35-ročného Szilárda Sz., podozrivého zo štvrtkového útoku nožom na troch policajtov v maďarskej metropole, z ktorých jeden zraneniam podľahol.



Hovorkyňa Ústrednej vyšetrovacej prokuratúry (KNYF) Katalin Kovácsová uviedla, že podozrivý odmietol vypovedať a voči postupu polície podal sťažnosť.



Útočník, ktorý bol podľa zatiaľ nepotvrdených správ pod vplyvom alkoholu alebo drog, vnikol do bytu 80-ročnej dôchodkyne s amputovanými nohami v budapeštianskej mestskej časti Nový Budín (Újbuda). Políciu privolal sused po 22.00 h.



Pri pokuse o zadržanie muž vytiahol nôž, pobodal troch zasahujúcich policajtov a snažil sa utiecť. Na ulici ho po neuposlúchnutí výzvy a varovnom výstrele postrelil do nohy ďalší policajt.



Záchranári zranených policajtov i postreleného útočníka previezli do nemocnice. Jeden z policajtov, 29-ročný Péter Baumann, ktorého páchateľ bodol do oblasti srdca, v nemocnici zraneniam podľahol.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)