Bavorsko a Rusko uzavreli predbežnú zmluvu o nákupe vakcíny Sputnik V

Berlín 7. apríla (TASR) - Nemecká spolková krajina Bavorsko podpísala predbežnú zmluvu na nákup dávok ruskej vakcíny Sputnik V proti koronavírusu. Oznámil to na stredajšej tlačovej konferencii v Mníchove bavorský premiér Markus Söder s tým, že k realizácii zmluvy dôjde až po tom, čo túto očkovaciu látku schvália európske regulačné úrady. Informovala o tom agentúra AFP.



Ak Európska agentúra pre lieky (EMA) schváli vakcínu Sputnik V, Bavorsko má v nasledujúcich mesiacoch prostredníctvom firmy v meste Illertissen, kde by vyrábala, dostať 2,5 milióna dávok. Dodávky ruskej vakcíny, s ktorými sa ráta od júla, by podľa Södera zvýšili očkovacie kapacity v Bavorsku.



Nemecká vláda v marci avizovala, že bude otvorená i nasadeniu ruskej vakcíny, ak jej EMA udelí povolenie na použitie. EMA začala proces predbežného posudzovania očkovacej látky Sputnik V v marci. Ide o kľúčový krok predtým, než by mohlo dôjsť k schváleniu tejto vakcíny na použitie v členských krajinách EÚ.



Rusko registrovalo vakcínu Sputnik V už vlani v auguste, a to ešte pred spustením rozsiahlych klinických štúdií. Tento zrýchlený proces vyvolal obavy zo strany odborníkov. Odborný medicínsky časopis The Lancet neskôr zverejnil štúdiu, podľa ktorej je táto očkovacia látka bezpečná a má viac než 90-percentnú účinnosť. Ruské úrady však zverejnili o vakcíne Sputnik V len veľmi málo informácií.