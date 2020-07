Bavorsko bude testovať na COVID na vlakových staniciach a diaľniciach

Mníchov 27. júla (TASR) - Nemecká spolková krajina Bavorsko zriadi centrá na testovanie koronavírusu na svojich dvoch najväčších železničných staniciach, ako aj na kľúčových miestach na diaľniciach. V pondelok na tlačovej konferencii to oznámil premiér Bavorska Markus Söder. Silnejú totiž obavy, že letné cestovanie môže spustiť novú vlnu infekcií, uviedla tlačová agentúra AFP.



Okrem existujúcich testovacích centier na bavorských letiskách budú teraz testy ponúkať už aj na železničných staniciach v Mníchove a Norimbergu, ako aj na úsekoch na troch hlavných diaľniciach popri hraniciach, spresnil Söder.



"Nemôžeme úplne zabrániť prípadom nákazy koronavírusom, takže cieľom musí byť ich včasné zistenie, aby sme zastavili šírenie," vysvetlil premiér vlády juhonemeckej spolkovej krajiny.



Söder sa pripojil k množiacim sa výzvam, aby sa testy stali povinnými pre dovolenkárov vracajúcich sa do Nemecka.



"Všetko pripravujeme tak, aby na to dala spolková vláda súhlas, a my to potom okamžite zavedieme do praxe," povedal novinárom.



Šestnásť spolkových krajín Nemecka sa v piatok 24. júla dohodlo, že budú ponúkať bezplatné testy na koronavírus všetkým cestujúcich pri ich návrate, ale za povinné ich nevyhlásili.



V pondelok prebiehalo nové kolo rozhovorov na túto tému, pričom úrad kancelárky Angely Merkelovej privítal diskusiu o zavedení takýchto testov pre cestujúcich vracajúcich sa do Nemecka.



"Väčšina ľudí, ktorí dobrovoľne využijú ponuku (na testy), sú práve tí, čo si dávajú na dovolenke pozor, ale ľudia, čo sú ľahkovážni, ponuku nevyužijú," dodala vedúca úradu kancelárky Helge Braunová v rozhovore pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu RBB.