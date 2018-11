Bavorsko má nový krajinský parlament, jeho predsedníčkou je Aignerová

Ilse Aignerová (53) pôsobila doteraz v bavorskej vláde premiéra Markusa Södera ako šéfka krajinského rezortu výstavby a dopravy.

Mníchov 5. novembra (TASR) - Mníchov bol v pondelok dejiskom ustanovujúceho zasadania nového bavorského parlamentu - Krajinského snemu (Landtagu), ktorý vzišiel z krajinských volieb zo 14. októbra.



Zákonodarný zbor, v ktorom zasadne celkove 205 krajinských poslancov šiestich frakcií a v ktorom po prvý raz nebudú chýbať ani predstavitelia Alternatívy pre Nemecko (AfD), zvolil za novú šéfku bavorského parlamentu veľkou väčšinou 198 hlasov političku Kresťanskosociálnej únie (CSU) Ilse Aignerovú. Tá nahradí na čele Landtagu v Mníchove svoju stranícku kolegyňu Barbaru Stammovú, ktorá sa do zákonodarného zboru nedostala. Päť zákonodarcov hlasovalo proti, dvaja sa hlasovania zdržali.



Ilse Aignerová (53) pôsobila doteraz v bavorskej vláde premiéra Markusa Södera ako šéfka krajinského rezortu výstavby a dopravy. Rodáčka z Feldkirchenu-Westerhamu je od roku 2011 predsedníčkou najväčšej organizácie CSU - Horné Bavorsko. Aignerová je známa aj vďaka pôsobeniu vo funkcii spolkovej ministerky pôdohospodárstva, ochrany spotrebiteľov a výživy z obdobia rokov 2008-2013.



Novozvolená šéfka bavorského parlamentu v ďakovnom príhovore zdôraznila, že občania právom očakávajú od poslancov, aby sa vzájomne počúvali a pristupovali jeden k druhému s adekvátnym rešpektom. Pripomenula, že zákonodarný zbor v Mníchove bude mať nielen rekordný počet poslancov, ale aj najviac frakcií od druhej svetovej vojny, čo znamená veľkú pestrosť ideí a nápadov. Striktne však odmietla všetky formy xenofóbie a extrémizmu zdôrazniac, že bavorský parlament zastupuje všetkých ľudí z tejto časti Nemecka bez ohľadu na ich pôvod, farbu pleti alebo vierovyznanie.



Informovali o tom Bavorský rozhlas i tlačová agentúra DPA.



Vo voľbách do bavorského krajinského parlamentu, ktorý mal v minulom volebnom období 180 poslancov, získala CSU 37,2 percenta hlasov, čo je o 10,5 percentuálneho bodu menej než v roku 2013. Strana tak bola opäť odkázaná na koaličného partnera. Tým sa stanú Slobodní voliči. Koaličnú zmluvu oboch strán podpísali v Mníchove v pondelok ich predstavitelia.



Bavorsko, v ktorom mala dlhodobo postavenie vládnej strany CSU, bude mať po novom tzv. čierno-oranžovú koaličnú vládu. CSU na základe dohody odstúpi Slobodným voličom tri ministerstvá - kultúry, životného prostredia a hospodárstva. Koaličného partnera nechá zároveň riadiť aj nový rezort pre digitalizáciu.



V preambule koaličnej zmluvy sa nová koalícia označuje prívlastkami rodinná a vlastenecká. Zdôrazňuje, že Bavorsko by malo byť "udržateľnejšie, modernejšie a ekologickejšie".



Už v utorok by bavorský parlament mal zvoliť za staronového krajinského premiéra Markusa Södera (CSU), jeho novosformovaný kabinet by mal zložiť prísahu 12. novembra.



V hospodársky silnom Slobodnom štáte Bavorsko žije takmer šestina obyvateľstva Nemeckej spolkovej republiky. Bavorské voľby sú preto vnímané aj ako dôležitá skúška nálad voličov pre celé Nemecko.