Bavorsko od 10. decembra zruší povinné rúška v hromadnej doprave

Mníchov 6. decembra (TASR) - Nemecká spolková krajina Bavorsko zruší od 10. decembra povinnosť nosenia respirátorov a medicínskych rúšok v prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy. Dôvodom je aktuálne stabilná epidemická situácia, na základe ktorej už prekrývanie horných dýchacích ciest v prostriedkoch hromadnej dopravy nie je potrebné. V utorok o tom informovala agentúra DPA s odvolaním sa na vládne kruhy.



Po 10. decembri bude nosenie rúšok v MHD v Bavorsku len odporúčané. Ide o prvú spolkovú krajinu Nemecka, kde táto povinnosť odpadá. DPA pripomína, že pondelkové rokovanie spolkového ministra zdravotníctva Karla Lauterbacha a regionálnych šéfov rezortov neprinieslo zhodu na jednotných pravidlách nosenia rúšok v autobusoch a vlakoch na celoštátnej úrovni.



Uvedené zmeny v Bavorsku, ktoré vychádzajú z iniciatívy krajinského premiéra Markusa Södera, navrhol tamojší minister zdravotníctva Klaus Holetschek. V Bavorsku sú počty nakazených koronavírusom dlhodobo najnižšie z celého Nemecka.



Bavorsko – podobne ako ostatné spolkové krajiny – zaviedlo povinné rúška vo verejných priestoroch v apríli 2020. So znižujúcim sa počtom osôb s ťažkým priebehom ochorenia COVID-10 sa táto povinnosť postupne zmierňovala. Hromadná doprava je v súčasnosti jednou z posledných oblastí verejnej sféry, kde sa stále nosia rúška.



Zatiaľ čo o pravidlách nosenia rúšok v regionálnej doprave rozhodujú jednotlivé spolkové krajiny, za diaľkovú dopravu je zodpovedná spolková vláda. Podľa aktuálnych nariadení platí povinnosť nosenia rúšok v diaľkových spojeniach do apríla budúceho roku. Krajinská vláda v Mníchove však kritizuje spolkový kabinet v Berlíne za to, že zrušil rúška v lietadlách, avšak v diaľkových vlakoch zostali zachované.