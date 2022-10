Bavorsko posilnilo kontroly v oblasti hraníc s Českom a Rakúskom

Mníchov 7. októbra (TASR) – Bavorsko zaviedlo od piatka posilnené kontroly v oblasti hraníc s Českom a Rakúskom. TASR informácie prevzala od agentúr DPA a APA.



Kontroly nariadil bavorský minister vnútra Joachim Herrmann v súvislosti s nárastom nelegálnej migrácie a nedostatočnou ochranu vonkajších hraníc EÚ. Podľa ministra niektoré členské krajiny v tomto smere nerobia dosť. Rakúsko a Česko minulý týždeň nezaviedli kontroly na hraniciach so Slovenskom bez dôvodu, uviedol v piatok dopoludnia pre verejnoprávnu stanicu Deutschlandfunk.



Posilnenie ochrany hraníc Herrmann odôvodnil aj hrozbou z Ruska. Podľa jeho slov je otázne, do akej miery ľudí do EÚ "pašuje" ruská či bieloruská strana – a aké je pozadie takých osôb.



"Musíme vedieť, kto prichádza do našej krajiny, a objasniť totožnosť týchto ľudí," vyhlásil. "Vzhľadom na zložité machinácie, ktoré existujú v súvislosti s ruskou politikou, si nemôžeme dovoliť, aby do Európskej únie vstupovali vo väčšom počte ľudia s nejasnou identitou."



Nemecko už od utečeneckej krízy z roku 2015 kontroluje vnútorné schengenské hranice s Rakúskom, ktoré zasa vykonáva takéto kontroly na hraniciach so Slovinskom a Maďarskom. Minulý týždeň k nim pribudli kontroly na česko-slovenskej a rakúsko-slovenskej hranici, ktoré Praha a Viedeň tento týždeň predĺžili najmenej do 28. októbra.