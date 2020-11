Bavorsko žiada zatvorenie lyžiarskych svahov v Európe počas Vianoc

Mníchov 24. novembra (TASR) - Premiér nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko Markus Söder v utorok povedal, že plánuje nechať lyžiarske svahy v bavorských Alpách počas vianočných prázdnin zatvorené v rámci boja proti COVID-19. Európske krajiny vyzval, aby tento krok nasledovali. Informovala o tom agentúra AFP.



Söder zdôraznil, že Nemcom, ktorí rozmýšľajú nad tým, že jednoducho pôjdu lyžovať za hranice do susedného Rakúska, hrozí po návrate desaťdňová karanténa. Rakúsko je v súvislosti s koronavírusom SARS-CoV-2 zaradené medzi rizikové oblasti.



"Uprednostnil by som spoločnú dohodu na európskej úrovni," povedal bavorský premiér. "Žiadne otvorené lyžiarske vleky, žiadne trávenie dovolenky na lyžovačkách," dodal.



"Ak chceme ponechať otvorené hranice, potrebujeme jasnú dohodu o lyžovaní," povedal. Cieľom je podľa Södera vyhnúť sa "druhému Ischglu".



Lyžiarske stredisko Ischgl v rakúskej spolkovej krajine Tirolsko sa marci tohto roka stalo ohniskom nákazy koronavírusu SARS-CoV-2, pripomína AFP. Vírus sa následne prostredníctvom nakazených turistov dostal do ďalších častí Európy.



Stredisko Ischgl zavrelo svoje brány až 13. marca, a to napriek tomu, že britské či iné európske médiá už v januári a vo februári informovali o prvých nakazených koronavírusom SARS-CoV-2 v Tirolsku.