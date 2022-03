Bavorský minister vyzval na výstavbu podzemných úkrytov

Mníchov 28. marca (TASR) - Bavorský minister výstavby Christian Bernreiter v pondelok vyzval na zvýšenie investícií do výstavby podzemných priestorov, ktoré možno v prípade konfliktu využiť aj ako úkryty. TASR prevzala správu od agentúry DPA.



Bernreiter povedal, že v minulosti investovali nemalé dotácie do výstavby podzemných parkovísk, ktoré boli dizajnované aj ako bezpečné zariadenia v prípade ozbrojeného konfliktu. "Mysleli sme si, že žijeme v lepšom svete. Nikto nečakal takúto vojnu na európskom území," povedal bavorský minister výstavby. Podľa jeho slov sa musí o tejto téme opäť intenzívne diskutovať.



Bernreiter uviedol, že v Bavorsku sa momentálne nachádza asi 150 podzemných úkrytov. Od roku 2007 bolo asi 300 podobných priestorov prerobených na iné účely a nie je isté, že by sa v prípade potreby dali zmeniť na bezpečnostné bunkre. Dodal, že Nemci sa domnievali, že takéto bunkre už nie sú potrebné, avšak realita ich všetkých "opäť dobieha".