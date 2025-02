Bavorský predseda požaduje rokovania s Talibanom o deportácii Afgancov

Mníchov 16. februára (TASR) — Predseda vlády nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko Markus Söder vyzval na okamžité rokovania s afganským vládnym hnutím Taliban o deportácii afganských žiadateľov o azyl späť do vlasti. Reagoval tak na štvrtkový útok 24-ročného Afganca v hlavnom meste Bavorska Mníchove. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.



"Každý týždeň by sa mal uskutočniť jeden let," povedal Söder pre nedeľné vydanie nemeckého denníka Bild. Podľa neho by mali od pondelka priamo s Talibanom rokovať o deportačných letoch Afgancov nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková a ministerka vnútra Nancy Faeserová.



V Bavorsku žije približne 2000 Afgancov, ktorí musia Nemecko opustiť a asi 200 z nich sú páchatelia závažných trestných činov, dodal Söder.



"Afganci, ktorí musia opustiť krajinu, tak musia urobiť rýchlo a vydávanie nových víz (pre Afgancov) musí byť v dohľadnej dobe zastavené," povedal.



Zadržaný Afganec, ktorého nemecké médiá identifikovali ako Farhada N., je obvinený z toho, že autom vrazil do skupiny ľudí v Mníchove. Útok si vyžiadal najmenej dve obete - 37-ročnú ženu a jej dvojročnú dcéru. Ďalších približne 39 osôb utrpelo zranenia.



Pri výsluchu sa Afganec priznal, že úmyselne zrýchlil a vrazil do davu v blízkosti námestia Stiglmaierplatz, uviedla mníchovská prokuratúra. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že útočník mohol mať islamistický motív.



Faeserová ešte vo štvrtok prisľúbila, že urobí všetko pre to, aby sa uskutočnilo viac deportácií do Afganistanu. Taliban po útoku oznámil, že je ochotný spolupracovať s Nemeckom pri týchto deportáciách výmenou za obnovenie činnosti afganského konzulátu v Nemecku.