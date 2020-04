Bavorský premiér je za povinné očkovanie proti koronavírusu

Berlín 23. apríla (TASR) - Bavorský premiér Markus Söder vo štvrtok vyhlásil, že by podporil povinné očkovanie proti novému koronavírusu SARS-CoV-2 v rámci celého Nemecka. Informoval o tom denník Die Welt.



"Voči povinnému očkovaniu by som bol veľmi otvorený," povedal Söder po stretnutí s predsedom vlády Bádensko-Württemberska Winfriedom Kretschmannom v Ulme. Dovtedy, kým nebude vyvinutá vakcína, nebude možné zmierniť ani zavedené obmedzenia bez toho, aby v platnosti zostali isté opatrenia, ako napríklad nosenie ochranných rúšok, dodal predseda bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU).



Söder a Kretschmann zdôraznili, že uvoľnenia opatrení, o ktorých v súčasnosti uvažujú iné spolkové krajiny, alebo ich už spustili, nepripadajú pre Bavorsko ani Bádensko-Württembersko nateraz do úvahy.



"Sme spoločnosť obozretných," povedal Söder a upozornil na postoj kancelárky Angely Merkelovej z Kresťanskodemokratickej únie (CDU), ktorá takisto podporuje postupné a opatrné zmierňovanie platných obmedzení verejného života. "Uvážliví" sú podľa Södera presvedčení, že nebezpečenstvo nákazy koronavírusom ešte nejakú dobu pretrvá.



Nemecká kancelárka Merkelová vyzvala vo štvrtok občanov Nemecka, aby preukázali trpezlivosť a disciplínu, ktoré sú potrebné na prekonanie pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Zdôraznila, že krajina sa stále nachádza na začiatku pandémie a s nákazou bude žiť ešte dlho.