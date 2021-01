Bavorský premiér kritizoval EÚ za neprimeraný prístup k nákupu vakcín

Brusel 4. januára (TASR) - Prístup Európskej komisie (EK) k nákupu vakcín proti pandémie nového typu koronavírusu bol neprimeraný a spôsobil ich nedostatok v členských krajinách Európskej únie. Podľa pondelňajšej správy týždenníka Politico to uviedol bavorský premiér a líder nemeckej Kresťansko-sociálnej únie (CSU) Markus Söder.



"Je zrejmé, že postup obstarávania európskych vakcín bol neprimeraný. Je ťažké vysvetliť, že veľmi dobrá vakcína sa vyvíja v Nemecku, ale oveľa rýchlejšie sa podáva inde vo svete," uviedol Söder v rozhovore pre nemecké noviny Bild am Sonntag.



Slová bavorského premiéra zaznievajú uprostred rastúcej kritiky na v súvislosti s pomalým schvaľovaním vakcíny zo strany orgánov EÚ, píše Politico. To podľa tohto týždenníka viedlo k tomu, že očkovacia látka vyvinutá americkou skupinou Pfizer v spolupráci s nemeckou spoločnosťou BioNTech bola použitá mimo EÚ oveľa skôr, ako ju schválila Európska agentúra pre lieky (EMA) na použitie vo vnútri Únie.



"Európska komisia to pravdepodobne plánovala príliš byrokraticky: objednalo sa príliš málo dobrých vakcín a debata o cenách trvá príliš dlho," upozornil Söder.



Exekutíva EÚ však svoju politiku a pozíciu bráni. Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová pre tlačovú agentúru AFP uviedla, že súčasná stagnácia v dodávkach vakcín nie je spôsobená nižším objemom objednávok zo strany EÚ, ale "globálnou krízou výrobných kapacít".



Jej slová potvrdil aj Ugur Šahin, generálny riaditeľ spoločnosti BioNTech, ktorý uviedol, že táto farmaceutická firma pracuje na zvýšení výroby vakcín.



"Časový faktor je rozhodujúci," uviedol Söder pre Bild am Sonntag. Bavorský premiér, ktorý by sa v celonárodných parlamentných voľbách v septembri tohto roka mohol uchádzať o post spolkového kancelára upozornil, že ak sú Izrael, USA alebo Spojené kráľovstvo v očkovaní ďaleko pred EÚ, budú z toho mať aj ekonomický prospech. "Otázka, ako ekonomicky prekonáme koronakrízu úzko súvisí aj s tým, ako rýchlo sa dostaneme k očkovaniu," odkázal Söder.



