Bavorský premiér Markus Söder: Korona ľahkomyseľnosť neodpúšťa

Mníchov 27. júla (TASR) – Po masovej nákaze koronavírusom na jednej z bavorských poľnohospodárskych fariem vyzval v pondelok v Mníchove krajinský premiér Markus Söder na dôsledné dodržiavanie opatrení prijatých v súvislosti s bojom proti nákaze koronavírusom SARS-CoV-2.



"Vždy sme varovali a, žiaľ, sa to neustále potvrdzuje, že korona nie je preč. Aj keď je celková situácia v Nemecku v porovnaní s mnohými inými krajinami stabilná, korona sa pomaly vracia, žiaľ, s plnou silou. Šíreniu koronavírusu nemôžeme úplne zabrániť, ale cieľom musí byť rozoznať v pravý čas, aby sme mohli zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu. Principiálne, a to je dôležité, platia pre všetky poľnohospodárske podniky jasné hygienické plány. Tieto plány, ktoré vypracovala spolková vláda, sa teraz uplatňujú v Bavorsku," povedal bavorský premiér.



Agentúra DPA v tejto súvislosti pripomenula, že problémom je neuvážené konanie, podceňovanie situácie a niekedy aj vedomé porušovanie prijatých hygienických pravidiel.



Markus Söder poukázal zároveň na to, že v krátkom čase sa podrobia kontrole na dodržiavanie hygienických opatrení všetky poľnohospodárske podniky a rovnako budú povinne testovaní všetci sezónni pracovníci.



"Obozretnosť musí byť najvyšším príkazom," zdôraznil v Mníchove bavorský premiér Markus Söder, keď pripomenul, že "korona ľahkomyseľnosť neodpúšťa".



Na farme v bavorskom meste Mamming (v okrese Dingolfing-Landau) sa nakazilo v uplynulých dňoch koronavírusom SARS-CoV-2 viac ako 170 sezónnych pracovníkov. Takmer 500 pracovníkov skončilo v karanténe a nemôžu farmu opustiť.