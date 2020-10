Bavorský premiér Markus Söder: Musíme sa pozrieť pravde do očí

Mníchov 13. októbra (TASR) – V boji proti silnejúcemu koronavírusu budú v Nemecku rozhodujúce nasledujúce štyri týždne, uviedol v utorok bavorský premiér Markus Söder. Po zasadaní krajinskej vlády v Mníchove poukázal v tejto súvislosti na to, že v mnohých krajinách Európy sú ukazovatele značne nepriaznivé, pričom počet infikovaných rastie tiež v Nemecku.



"Preto je teraz dôležité nastaviť výhybky," zdôraznil predseda bavorskej vlády.



Pripomenul, že koronavírus "nie je slabší ani menej nebezpečný, ako to bolo v marci a v apríli". Vyslovil sa za rozšírenie nosenia ochranných rúšok a rovnako by sa mal podľa jeho slov znížiť aj počet súkromných osláv.



"Musíme sa pozrieť pravde do očí. Sme vo veľmi vážnej situácii, krátko pred tým, ako môžeme stratiť kontrolu. Teraz, počas tohto týždňa musíme spoločne nastaviť výhybky, pretože v opačnom prípade existuje nebezpečenstvo, že sa to môže dostať mimo kontroly. A dostať sa mimo kontroly znamená riskovať značné následky pre zdravie a životy. Nechceme nijaký druhý lockdown," podčiarkol Söder.



Bavorský premiér poukázal na to, že dôležité je nešíriť strach ani nerobiť paniku, ale postaviť sa k situácii mimoriadne vážne a seriózne. Od stredajšej (14. októbra) konferencie krajinských premiérov s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou očakáva, že z nej vzíde jasný súbor opatrení pre všetkých. Súbor opatrení, ktorý obyvatelia pochopia - pravidlá, ktoré ich budú motivovať a nie zneisťovať. "Korona nepozná hranice ani v Európe, ani v Nemecku," zdôraznil Söder.