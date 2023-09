Bavorský premiér neodvolá svojho zástupcu za antisemitský leták

Mníchov 3. septembra (TASR) — Bavorský premiér Markus Söder v nedeľu oznámil, že neodvolá svojho zástupcu Huberta Aiwangera, ktorý je obviňovaný, že pred 35 rokmi sa ako stredoškolák podieľal na tvorbe antisemitského letáka. Informovala o tom agentúra DPA.



Söder na tlačovej konferencii v Mníchove povedal, že odvolanie jeho zástupcu by bolo neprimerané. Tomuto rozhodnutiu predchádzalo v sobotu večer jeho stretnutie s Aiwangerom, na ktorom ho požiadal, aby urobil všetko pre opätovné získanie stratenej dôvery. Tiež mu vyčítal, že na obvinenia nereagoval skôr, rozhodnejšie a komplexnejšie.



Ešte predtým musel Aiwanger, ktorý je aj bavorským ministrom hospodárstva, musel písomne odpovedať na 25 Söderových otázok. Jeho odpovede bavorská krajinská vláda zverejnila so súhlasom Aiwangera.



Denník Süddeutsche Zeitung v auguste napísal, že keď mal Aiwanger 17 rokov, bol podozrivý z výroby strojom napísaného letáka vyzývajúceho na účasť v súťaži s názvom "Kto je najväčší zradca vlasti?" Okrem iného v ňom bola uvedená "1. cena: Voľný let komínom v Osvienčime".



Aiwanger minulý víkend pripustil, že v jeho školskej taške sa našiel "jeden alebo viac exemplárov" letáka, no poprel, že by ho napísal. Krátko nato sa k autorstvu letáka prihlásil jeho starší brat.



Aiwanger ďalej povedal, že vo svojej mladosti urobil chyby, ktoré nešpecifikoval, a ponúkol ospravedlnenie, ale tiež sa vykreslil ako obeť "honu na čarodejnice". Tejto rétoriky sa držal aj v nedeľu, keď na predvolebnom mítingu povedal, že jeho oponenti zlyhali s "očierňovacími kampaňami", ktoré mali oslabiť jeho konzervatívnu stranu Slobodní voliči. Tá je koaličným partnerom Söderovej Kesťanskosociálnej únie (CSU).



Počas minulého týždňa pribúdali ďalšie obvinenia, podľa ktorých mal Aiwanger ako študent ukázať nacistický pozdrav, napodobňoval nacistického diktátora Adolfa Hitlera a v školskej taške mal Hitlerov pamflet Mein Kampf. Aiwanger to označil za "nezmysel" a tvrdil, že si nepamätá, že by niekedy vyslovil nacistický pozdrav a nenacvičoval si Hitlerove prejavy pred zrkadlom.



Bavorsko čakajú 8. októbra voľby do krajinského parlamentu. Söder dal v nedeľu jasne najavo, že chce pokračovať v koalícii so Slobodnými voličmi aj po krajinských voľbách.