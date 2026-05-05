Bavorský premiér označil americké plány za „mrzuté a nebezpečné“
Söder poukázal na to, že v prvom rade je nutné si ujasniť „kedy, ako, čo a kto“.
Autor TASR
Brusel 5. mája (TASR) - Bavorský premiér Markus Söder označil plány Spojených štátov na zníženie počtu vojakov a možné rozhodnutie americkej vlády upustiť od rozmiestnenia rakiet stredného doletu v Nemecku za „mrzuté a nebezpečné“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Söder poukázal na to, že v prvom rade je nutné si ujasniť „kedy, ako, čo a kto“. Na okraj zasadnutia svojho kabinetu v Bruseli vyhlásil, že potrebná je predovšetkým spoľahlivosť a predvídateľnosť a vyzval nemeckú vládu, aby americké plány jednoducho neakceptovala. Pripomenul, že vyhlásenia USA sú niekedy rýchlejšie ako ich realizácia.
„Zatiaľ nevieme definitívne, či budú americké jednotky stiahnuté, ak áno, ako to naznačujú správy, či aj z Bavorska. Je to rovnako mrzuté, ako nebezpečné, že Amerika zvažuje nedodanie rakiet stredného doletu. Oboje je mrzuté a nebezpečné,“ dodal Söder, ktorého cituje DPA.
„Nie sme si úplne istí, či bolo naozaj nevyhnutné, že sa to stalo. Problémy vznikli čiastočne v Berlíne, takže sa musia aj tam riešiť,“ povedal bez toho, aby priamo spomenul Friedricha Merza alebo iného politika.
Spolkový kancelár vyjadril koncom apríla pochybnosti ohľadom plánov USA na Blízkom východe. Vyhlásil, že krajina nemá stratégiu na ukončenie vojny proti Iránu a dodal, že v rokovaniach o ukončení vojny je Washington Teheránom „ponižovaný“. Trump tieto slová ostro kritizoval a nazval Merza „neschopným“ lídrom.
Na pozadí rastúceho napätia medzi Trumpom a Merzom oznámila americká vláda čiastočné stiahnutie vojakov z Nemecka, poznamenala agentúra. V priebehu nasledujúcich šiestich až dvanástich mesiacov sa má stiahnuť približne 5000 vojakov. Šéf Bieleho domu nevylúčil, že konečný počet by mohol byť „oveľa vyšší“. Podľa viacerých médií by sa mala stiahnuť aj americká bojová brigáda z bavorského Vilsecku, poznamenala DPA.
