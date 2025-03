Bavorský premiér Söder vyzval na masívne dozbrojenie nemeckej armády

Mníchov 1. marca (TASR) - Bavorský premiér Markus Söder vyzval na masívne dozbrojene nemeckých ozbrojených síl (Bundeswehr) prostredníctvom nákupu nových tankov, dronov a rakiet. TASR o tom informuje na základe sobotňajšej správy agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na zatiaľ nezverejnený rozhovor Södera s denníkom Die Welt.



"Bundeswehr potrebuje kompletné vybavenie. To zahŕňa letku 100.000 dronov, 800 nových tankov, ako aj 2000 Patriotov (americký systém protivzdušnej obrany, pozn. TASR) a 1000 Taurusov iba pre Nemecko, ktoré budú slúžiť ako ochranný štít podobný Železnej kupole," vyhlásil Söder s odkazom na izraelský systém protivzdušnej obrany chrániaci krajinu.



Söder, ktorý je zároveň predsedom konzervatívnej Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU) uviedol, že rakety dlhého doletu Taurus sú "najdôležitejšou presnou zbraňou", ktorú Nemecko má.



Bavorský premiér tiež zdôraznil, že podporuje návrh Friedricha Merza, lídra koaličných kresťanských demokratov (CDU), ktorý sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane budúcim nemeckým kancelárom, na vytvorenie "európskeho jadrového štítu". Poskytnúť by ho podľa neho mali Francúzsko a Británia a pomôcť by mohlo aj Nemecko.



"Na medzinárodnej úrovni berú vážne len tých, ktorí sú ekonomicky a vojensky silní," myslí si Söder. Premiér Bavorska tvrdí, že od Mníchovskej bezpečnostnej konferencie a od preorientovania zahraničnej politiky Spojených štátov po návrate Donalda Trumpa je jasné, že Európa, a teda aj Nemecko, musí pre svoju obranu urobiť viac. "Musíme masívne posilniť Bundeswehr a investovať na tento účel aspoň 3 percentá HDP," vyhlásil. Nemecko do svojej obrany minulý rok investovalo 2,12 percenta HDP.