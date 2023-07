Bavorský premiér vyzval na sprísnenie kontrol na hraniciach

Mníchov 9. júla (TASR) - Bavorský premiér Markus Söder v nedeľu vyzval na prísnejšie kontroly na nemeckých hraniciach. Chce tak bojovať proti neregulovanému prílevu migrantov do Nemecka. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Všetky (spolkové) krajiny s vonkajšími hranicami by mali nasledovať príklad našej pohraničnej polície a spolková vláda by mala kontroly na hraniciach tiež sprísniť," povedal Söder pre nedeľné vydanie nemeckého denníka Bild.



Bavorsko je rozlohou najväčšia spolková krajina Nemecka. Má spoločné pozemné hranice s Rakúskom a Českou republikou a cez Bodamské jazero aj so Švajčiarskom.



Agentúra DPA pripomína, že v súčasnosti nie sú zavedené žiadne trvalé kontroly na hraniciach vo vnútri schengenskej zóny, do ktorej patrí 27 európskych krajín. Niektoré štáty však v priebehu rokov využili výnimku a kontroly zaviedli.



Bavorská polícia vykonáva kontroly na hraniciach s Rakúskom od roku 2015 po tom, čo do západnej Európy začali prichádzať cez Balkán desaťtisíce utečencov.



DPA pripomína, že nariadenie na vykonávanie hraničných kontrol v Nemecku môže vydať len nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová, keďže takéto rozhodnutie nie je v kompetencii jednotlivých spolkových krajín.