Bavorský premiér žiada jednotný koronavírusový semafor v celom Nemecku

Berlín 28. septembra (TASR) - Na zavedenie celoplošného koronavírusového semaforu v Nemecku vyzval v rozhovore pre pondelňajšie vydanie denníka Süddeutsche Zeitung bavorský premiér Markus Söder.



"Teraz potrebujeme záväzné, primerané a spoľahlivé pravidlá na zimu," povedal Söder. Kľúčové je podľa jeho slov zavedenie varovného semaforu pre všetky spolkové krajiny, ako aj predpisov, aké opatrenia je potrebné prijať, ak počet infikovaných presiahne určité hraničné hodnoty.



Söder navrhuje, aby sa farba koronavírusového semaforu zmenila zo zelenej na žltú vtedy, keď počet nakazených v určitom okrese dosiahne za sedem dní 35 na 100 000 obyvateľov.



Ak by sa počet infikovaných osôb zvýšil na 50 na 100 000 obyvateľov, mal by sa počet účastníkov súkromných podujatí podľa Södera znížiť na štvrtinu z aktuálne povoleného množstva. Ako ďalšie možné opatrenia uvádza obmedzenia predaja alkoholu či otváracích hodín prevádzok. Ľudia by mali takisto povinne nosiť rúška na verejných priestranstvách, kde je ťažké zachovať odstup.



Počet nakazených v Bavorsku podľa údajov tamojšej vlády stúpol zo soboty na nedeľu o 111, pričom 88 z nich sa infikovalo na dovedna troch súkromných podujatiach. Jedným z nich bola svadba, na ktorej sa nakazilo 46 ľudí.



Inštitút Roberta Kocha (RKI) v nedeľu ráno zverejnil, že za predošlých 24 hodín sa koronavírusom nakazilo 1411 ľudí. V sobotu hlásilo Nemecko 2507 prípadov, čo predstavovalo najvyšší počet od apríla. V pondelok RKI pre technický problém zatiaľ nové počty nakazených nezverejnil.



V utorok sa uskutoční videkonferencia nemeckej kancelárky Angely Merkelovej s predsedami vlád 16 spolkových krajín, ktorej cieľom je dohodnúť sa na jednotnej koronavírusovej politike.



Minister zdravotníctva Jens Spahn predtým oznámil, že novú stratégiu boja proti šíreniu koronavírusu predstaví 15. októbra. Tá bude klásť väčší dôraz na ochranu rizikových skupín a počíta aj so zavedením rýchlotestov či digitálnym prihlasovacím systémom pre cestujúcich z rizikových krajín. Skrátiť by sa zrejme mohla doba povinnej karantény.