Baxa: Babiš by si mal uvedomiť, že nie všetko sa dá zlúčiť do holdingu

Praha 20. januára (TASR) - Český expremiér a predseda opozičného hnutia ANO Andrej Babiš by si mal podľa českého ministra kultúry Martina Baxu uvedomiť, že nie všetko je možné zlúčiť "do jedného holdingu". Reagoval tak na Babišove slová v nedeľňajšej diskusii na CNN Prima News, kde vyhlásil, že by bol za to, aby sa Česká televízia (ČT) a Český rozhlas (ČRo) zlúčili a zároveň by v prípade opätovného zostavenia vlády chcel presadiť zrušenie koncesionárskych poplatkov, informuje spravodajkyňa TASR.



"Vieme, že Andrej Babiš rád volá do redakcií a diktuje, čo majú písať. Teraz navrhuje, aby boli verejnoprávne médiá financované priamo zo štátneho rozpočtu a politici by tak mohli ovplyvňovať obsah vysielania. Neprijateľné, ďalšiu Babišovu televíziu nepotrebujeme," napísal v nedeľu večer na sieti X Baxa.



Minister zrejme narážal na kauzu z roku 2013, krátko po tom, ako Babiš kúpil vydavateľstvo Mafra. Len niekoľko hodín po tom, ako sľúbil, že redaktorom nebude zasahovať do práce, telefonoval do redakcie Lidových novín, ktoré do Mafry patria, a chcel vedieť, prečo v denníku chýba zmienka o tlačovej konferencii hnutia ANO. Neskôr bola zverejnená ďalšia nahrávka, ako Babiš konzultuje s vtedajším redaktorom ďalšieho denníka Mafry - Mladej fronty DNES - Markom Přibilom, aké informácie týkajúce sa Babišových politických súperov by bolo vhodné zverejniť. Expremiér Mafru v roku 2023 predal podnikateľovi Karlovi Pražákovi.



Minister v reakcii upozornil, že ak by boli verejnoprávne médiá platené zo štátneho rozpočtu, ako by to chcel Babiš, potom by ich platil doslova každý. Expremiér totiž kritizoval, že podľa pripravenej mediálnej novely by mali koncesionárske poplatky platiť aj tie domácnosti, v ktorých niekto vlastní zariadenie schopné prijímať online vysielanie, teda tablet či smartfón.



"Ak ide o nápad na zlúčenie ČT a ČRo, pán Babiš by si mal uvedomiť, že nie všetko na svete je možné zlúčiť pod jeden holding," napísal Baxa s narážkou na Babišov holding Agrofert, ktorý združuje viac než 250 spoločností.



Poslanec z TOP 09 Jan Jakob, ktorý je členom mediálneho výboru v Poslaneckej snemovni, v pondelok na sieti X napísal, že Babišov návrh na zlúčenie ČT a ČRo by znamenal ich faktickú likvidáciu podľa vzoru slovenského premiéra Roberta Fica. "Nejde o žiadne úspory, ale o vytvorenie inštitúcie závislej na vláde. My ideme našou mediálnou novelou opačným smerom - slobodné a nezávislé verejnoprávne médiá sú pre demokraciu kľúčové," dodal poslanec.