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Bayer zaplatí miliardy USD za žaloby súvisiace s herbicídom Roundup
Nemecký agrochemický koncern sa tým snaží ukončiť roky trvajúce a nákladné súdne spory.
Autor TASR
Washington 21. novembra (TASR) - Americký sudca v piatok schválil dohodu spoločnosti Bayer o urovnaní žalôb v hodnote 7,25 miliardy dolárov (6,6 mld. eur). Žalobcovia tvrdili, že jej herbicíd Roundup spôsobuje rakovinu krvi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Sudca štátneho súdu v Missouri Timothy Boyer vo svojom rozhodnutí uviedol, že dohodu o urovnaní „v plnom rozsahu a s konečnou platnosťou schvaľuje“. Otvára to cestu k zaručenému odškodneniu pre desaťtisíce ľudí, ktorí tvrdia, že po používaní prípravku Roundup ochoreli na rakovinu.
Nemecký agrochemický koncern sa tým snaží ukončiť roky trvajúce a nákladné súdne spory. Spoločnosť Bayer od roku 2018, keď prevzala amerického výrobcu agrochemikálií Monsanto, ktorý vyrába herbicíd Roundup, vynaložila miliardy dolárov na urovnanie tisícok súvisiacich žalôb.
„Dnešné konečné schválenie dohody zaručuje odškodnenie ľuďom, ktorí po používaní prípravku Roundup ochoreli na rakovinu a na spravodlivosť čakali viac ako desať rokov,“ uviedol vo vyhlásení Christopher Seeger, právnik zastupujúci žalobcov.
Zároveň však dodal, že vyhliadky žalobcov na úspech v súdnych sporoch sa „zúžili“. Najvyšší súd USA totiž v júni rozhodol, že Bayer by mal byť chránený pred žalobami založenými na tvrdení, že spotrebiteľov dostatočne neupozornil na riziká výrobku. Federálna vláda totiž uviedla, že Roundup sa môže predávať aj bez varovného označenia.
Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) zaradila v roku 2015 glyfosát, hlavnú účinnú látku prípravku Roundup, medzi látky, ktoré sú pravdepodobne karcinogénne pre ľudí. Bayer však tvrdí, že vedecké štúdie a rozhodnutia regulačných orgánov potvrdzujú bezpečnosť herbicídu.
Minulý rok vedecký časopis Regulatory Toxicology and Pharmacology stiahol vplyvnú štúdiu zverejnenú pred niekoľkými desaťročiami, ktorá dospela k záveru, že herbicíd Roundup nepredstavuje vážne zdravotné riziko. Tým sa uzavrela 25 rokov trvajúca kauza, ktorá poukázala na to, ako môžu firemné záujmy skresľovať vedecký výskum a ovplyvňovať rozhodovanie vlád.
Časopis pri stiahnutí štúdie poukázal na viacero závažných nedostatkov vrátane vynechania v tom čase dostupných výskumov karcinogenity, nezverejnenej účasti zamestnancov spoločnosti Monsanto na príprave štúdie a otázok týkajúcich sa finančných kompenzácií.
Sudca štátneho súdu v Missouri Timothy Boyer vo svojom rozhodnutí uviedol, že dohodu o urovnaní „v plnom rozsahu a s konečnou platnosťou schvaľuje“. Otvára to cestu k zaručenému odškodneniu pre desaťtisíce ľudí, ktorí tvrdia, že po používaní prípravku Roundup ochoreli na rakovinu.
Nemecký agrochemický koncern sa tým snaží ukončiť roky trvajúce a nákladné súdne spory. Spoločnosť Bayer od roku 2018, keď prevzala amerického výrobcu agrochemikálií Monsanto, ktorý vyrába herbicíd Roundup, vynaložila miliardy dolárov na urovnanie tisícok súvisiacich žalôb.
„Dnešné konečné schválenie dohody zaručuje odškodnenie ľuďom, ktorí po používaní prípravku Roundup ochoreli na rakovinu a na spravodlivosť čakali viac ako desať rokov,“ uviedol vo vyhlásení Christopher Seeger, právnik zastupujúci žalobcov.
Zároveň však dodal, že vyhliadky žalobcov na úspech v súdnych sporoch sa „zúžili“. Najvyšší súd USA totiž v júni rozhodol, že Bayer by mal byť chránený pred žalobami založenými na tvrdení, že spotrebiteľov dostatočne neupozornil na riziká výrobku. Federálna vláda totiž uviedla, že Roundup sa môže predávať aj bez varovného označenia.
Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) zaradila v roku 2015 glyfosát, hlavnú účinnú látku prípravku Roundup, medzi látky, ktoré sú pravdepodobne karcinogénne pre ľudí. Bayer však tvrdí, že vedecké štúdie a rozhodnutia regulačných orgánov potvrdzujú bezpečnosť herbicídu.
Minulý rok vedecký časopis Regulatory Toxicology and Pharmacology stiahol vplyvnú štúdiu zverejnenú pred niekoľkými desaťročiami, ktorá dospela k záveru, že herbicíd Roundup nepredstavuje vážne zdravotné riziko. Tým sa uzavrela 25 rokov trvajúca kauza, ktorá poukázala na to, ako môžu firemné záujmy skresľovať vedecký výskum a ovplyvňovať rozhodovanie vlád.
Časopis pri stiahnutí štúdie poukázal na viacero závažných nedostatkov vrátane vynechania v tom čase dostupných výskumov karcinogenity, nezverejnenej účasti zamestnancov spoločnosti Monsanto na príprave štúdie a otázok týkajúcich sa finančných kompenzácií.