Bayrou: Nadmerný štátny dlh je najvážnejším problémom Francúzska

Paríž 14. januára (TASR) - Francúzsky premiér Francois Bayrou v utorok predstavil Národnému zhromaždeniu programové vyhlásenie svojej menšinovej vlády. Poslancov varoval pred rastúcim štátnym dlhom a vyhlásil, že je pripravený obnoviť rozhovory o dôchodkovej reforme. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Úlohou, ktorú si krajina stanovila, je návrat k stabilite," vyhlásil. Bayrou, ktorý sa pred mesiacom stal štvrtým francúzskym premiérom v priebehu jedného roka, podľa AFP stojí pred veľkou výzvou, keďže musí nájsť podporu pre dlho odkladaný rozpočet na rok 2025. Vyriešiť taktiež musí spory ohľadom dôchodkovej reformy.



"Tento dlh je Damoklovým mečom nad našou krajinou a naším sociálnym systémom," vyhlásil Bayrou, podľa ktorého má Francúzsko množstvo problémov, nadmerný dlh však považuje za najvážnejší.



Bayrou uviedol, že deficit verejných financií na rok 2025 sa predpokladá na úrovni 5,4 percenta HDP. Hospodársky rast by mal dosiahnuť úroveň 0,9 percenta. Premiér prisľúbil, že deficit na úrovni troch percent HDP, ktorý požaduje EÚ, by malo Francúzsko dosiahnuť v roku 2029.



Podobne ako jeho predchodca Michel Barnier nemá Bayrou v Národnom zhromaždení väčšinu. Pokiaľ sa mu nepodarí získať čiastočnú podporu opozičných poslancov, môže vo funkcii premiéra rýchlo skončiť rovnako ako Barnier, ktorému poslanci vyjadrili nedôveru iba po troch mesiacoch vo funkcii.



Podľa AFP sa premiér usiluje získať podporu najmä v radoch stredoľavých socialistických poslancov. Krajne ľavicová strana Nepoddajné Francúzsko (LFI) už uviedla, že po Bayrouovom prejave podá návrh na vyslovenie nedôvery, o ktorom sa bude pravdepodobne rokovať vo štvrtok alebo v piatok. Na to, aby návrh prešiel, však potrebuje podporu socialistov, keďže krajne pravicová strana Národné združenie (RN) vyhlásila, že sa k návrhu nepripojí.



AFP pripomína, že francúzska politika sa od minuloročného rozhodnutia prezidenta Emmanuela Macrona rozpustiť Národné zhromaždenie zmieta v chaose. V následných parlamentných voľbách sa žiadnemu politickému bloku nepodarilo získať väčšinu a dolná komora je podľa francúzskej agentúry beznádejne rozdelená.



Vo svojom novoročnom príhovore Macron pripustil, že svojím rozhodnutím prispel k rozdeleniu a nestabilite.