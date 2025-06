Bayrou obvinil aktivistov z lode Madleen zo zneužívania vojny

Paríž 11. júna (TASR) - Francúzsky premiér Francois Bayrou v stredu obvinil francúzskych aktivistov, ktorí boli členmi posádky humanitárnej lode Madleen plaviacej sa do Pásma Gazy, z využívania izraelsko-palestínskeho konfliktu na získanie politickej pozornosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Skupina 12 aktivistov chcela prelomiť námornú blokádu palestínskej enklávy zo strany Izraela a priviesť na vojnou zničené palestínske územie symbolické množstvo pomoci. Zároveň chceli zvýšiť povedomie o tamojšej humanitárnej kríze spôsobenej blokovaním prísunu pomoci zo strany Izraela, ktorý už 20 mesiacov bojuje proti Hamasu v palestínskej enkláve. Izrael však v pondelok zadržal všetkých aktivistov na lodi.



Na palube lode plaviacej sa pod britskou vlajkou bola aj francúzska europoslankyňa palestínskeho pôvodu Rima Hassanová, ktorá je spolu s ďalšími troma francúzskymi aktivistami a štyrmi ďalšími naďalej zadržiavaná v Izraeli.



Zvyšní štyria aktivisti vrátane dvoch francúzskych občanov a Švédky Grety Thunbergovej súhlasili s okamžitou deportáciou po tom, ako dostali zákaz vstupu do Izraela na 100 rokov.



Predsedníčka poslaneckého klubu Nepoddajné Francúzsko (LFI) Mathilde Panotová obvinila francúzskeho premiéra zo zlyhania odsúdiť kroky Izraela.



„Títo aktivisti dosiahli efekt, ktorý chceli, ale je to forma inštrumentalizácie, ktorej by sme sa nemali podvoliť,“ povedal Bayrou v Národnom zhromaždení. „Len prostredníctvom diplomatických opatrení a snáh o zjednotenie viacerých štátov na vyvíjanie tlaku na izraelskú vládu môžeme dosiahnuť jedinú možnú riešenie“ konfliktu, dodal.



AFP pripomína, že Francúzsko a Saudská Arábia budú tento mesiac v New Yorku spoluorganizovať stretnutie OSN o krokoch smerujúcich k uznaniu palestínskeho štátu a dosiahnutiu dvojštátneho riešenia.



Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v parlamente povedal, že prioritou v súvislosti s Pásmom Gazy by malo byť „okamžité prímerie, prepustenie všetkých rukojemníkov zadržiavaných Hamasom, ako aj okamžitý, neobmedzený a masívny prístup humanitárnej pomoci na zmiernene utrpenia civilného obyvateľstva“.



„V žiadnom prípade gestá pani Rimy Hassanovej a jej využívanie utrpenia obyvateľov Gazy nepomáhajú dosiahnuť tieto ciele,“ dodal. Francúzsky konzul podľa neho navštívil všetkých štyroch francúzskych aktivistov zadržaných Izraelom.



Izraelský veľvyslanec v Paríži uviedol, že cieľom izraelských predstaviteľov je čo najskôr poslať týchto aktivistov domov.