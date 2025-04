Bayrou označil Trumpovu podporu Le Penovej za zasahovanie

Paríž 6. apríla (TASR) - Francúzsky premiér Francois Byrou v sobotu kritizoval podporu zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa francúzskej krajne pravicovej političke Marine Le Penovej, ktorá bola súdom v Paríži uznaná za vinnou zo sprenevery financií Európskeho parlamentu. Bayrou to označil za „zasahovanie“ do záležitostí krajiny, píše TASR podľa agentúry AFP.



Politička bola odsúdená na štyri roky odňatia slobody - do väzenia však nejde: počas dvoch rokov bude jej trest podmienečný, ďalšie dva roky má mať elektronický náramok. Súd jej zároveň nariadil zaplatiť pokutu 100.000 eur a dal jej päťročný zákaz kandidovať do volenej funkcie. Tým pádom sa nebude môcť uchádzať o post hlavy štátu v prezidentských voľbách, ktoré sa vo Francúzsku budú konať v roku 2027.



Samotný Trump predtým označil prípad voči Le Penovej za „lov na čarodejnice“, pripomína AFP. Rozsudok zároveň označil za „veľmi veľkú vec“ a prirovnal ho k svojim vlastným súdnym sporom. „Na päť rokov jej zakázali kandidovať a bola hlavnou kandidátkou. To znie ako táto krajina, to znie veľmi podobne, ako táto krajina,“ uviedol americký prezident.



Bayrou v reakcii na tento výrok v sobotu uviedol, že podľa neho ide o „zasahovanie“ do záležitostí Francúzska. Povedal to v rozhovore zverejnenom v denníku Le Parisien, kde zároveň podotkol, že v medzinárodnom politickom diskurze „už neexistujú žiadne hranice“.



Aj americký viceprezident J.D. Vance vo štvrtok povedal, že Le penová bola odsúdená podľa neho len za veľmi malý trestný čin a rozhodnutie zakázať jej kandidovať v prezidentských voľbách podľa Vancea „nie je demokraciou“.



Spolu s Le Penovou boli v danom prípade odsúdení i ďalší bývalí a súčasní členovia vedenia strany Národné združenie (RN).