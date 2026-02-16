< sekcia Zahraničie
Bazilika sv. Petra sprístupní celú svoju terasu verejnosti
Vatikán zároveň spustil novú aplikáciu, ktorá umožní pútnikom sledovať omšu pápeža Leva XIV. v bazilike v 60 jazykoch prostredníctvom svojich smartfónov.
Autor TASR
Vatikán 16. februára (TASR) - Celá terasa na vrchole Baziliky svätého Petra bude čoskoro otvorená pre verejnosť vrátane kaviarne, oznámil Vatikán v pondelok ako súčasť plánu osláv 400. výročia dokončenia stavby, ktoré pripadá na 18. november. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Celá terasa baziliky bude prístupná,“ povedal na tlačovej konferencii kardinál Mauro Gambetti, arcikňaz baziliky, pričom dnes je verejnosti sprístupnená len jedna tretina.
Súčasný „priestor na občerstvenie“ sa zdvojnásobí na približne 100 štvorcových metrov, dodal.
Vatikán sa predtým snažil bagatelizovať správy o kaviarni na terase, ktoré vyvolali hnev v súvislosti s potenciálnou komercializáciou posvätného miesta, píše AFP.
Na terase sa budú konať aj výstavy vrátane výstav pre deti, týkajúce sa histórie, výstavby a údržby budovy.
Baziliku, klenot renesančnej architektúry, navštevuje denne asi 20.000 ľudí a zvládnutie takéhoto náporu návštevníkov predstavuje veľkú výzvu. Vatikán preto v pondelok tiež oznámil nový rezervačný systém pre vstup do baziliky, ktorý využíva sieť senzorov monitorujúcich počet ľudí vo vnútri.
Vatikán zároveň spustil novú aplikáciu, ktorá umožní pútnikom sledovať omšu pápeža Leva XIV. v bazilike v 60 jazykoch prostredníctvom svojich smartfónov.
V bazilike sa nachádza hrob svätého Petra, jedného z 12 učeníkov Ježiša Krista a prvého pápeža. Prvý kameň baziliky, ktorá nahradila staršiu na tom istom mieste, položil pápež Július II. v roku 1506 a dokončená bola v roku 1626.
