BBC a svetové agentúry vyzvali Izrael, aby pustil novinárov do Gazy
Izrael opakovane odmietol, že by jeho sily cielene útočili na novinárov.
Autor TASR
Londýn 25. septembra (TASR) - Britská stanica BBC, francúzska tlačová agentúra AFP, americká AP a britská Reuters zverejnili krátky film, v ktorom vyzývajú Izrael, aby povolil zahraničným novinárom vstup do Pásma Gazy, informuje TASR.
Rozprávačom vo filme je novinár BBC David Dimbleby. „Medzinárodným novinárom musí byť povolený vstup do Gazy, aby prevzali časť bremena od palestínskych reportérov, ktorí tam pôsobia, aby sme všetci mohli prinášať svetu fakty,“ povedal.
Zahraniční novinári nemôžu vstúpiť do palestínskej enklávy od začiatku súčasnej vojny medzi Izraelom a palestínskymi militantným hnutím Hamas. Odvtedy sa sem dostal len malý počet zahraničných novinárov v sprievode izraelských jednotiek.
Izraelský najvyšší súd minulý rok rozhodol, že obmedzenia vstupu do Pásma Gazy sú opodstatnené a z bezpečnostných dôvodov.
„Ubehli už takmer dva roky od 7. októbra, keď bol svet svedkom zverstiev Hamasu. Odvtedy v Gaze zúri vojna, ale medzinárodní novinári tam nemôžu vstúpiť,“ povedala generálna riaditeľka BBC News Deborah Turnessová.
Krátky film mal premiéru v stredu v New Yorku na podujatí Výboru na ochranu novinárov (CPJ). V rovnakom čase sa v sídle OSN zišli lídri a predstavitelia štátov z celého sveta na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN.
Vo filme sú podľa BBC zábery historických udalostí a zverstiev, ktoré zachytili novinári. Ide o zábery z vylodenia spojeneckých vojsk na plážach v Normandii známe ako Deň D, vojny vo Vietname, hladomoru v Etiópii v roku 1984, protestov na pekinskom Námestí nebeského pokoja (Tchien-an-men), genocídy vo Rwande, sýrskej utečeneckej krízy a vojny na Ukrajine.
„Na Ukrajine novinári z celého sveta denne riskujú svoje životy, aby informovali o utrpení ľudí,“ povedal vo filme Dimbleby. „Ale pokiaľ ide o Gazu, úloha informovania spočíva výlučne na palestínskych novinároch, ktorí platia strašnú cenu, čo znamená, že zostáva menej ľudí, ktorí môžu byť svedkami udalostí,“ dodal.
BBC pripomína, že toto nie je po prvý raz, čo spravodajské organizácie vyzývajú izraelských predstaviteľov, aby povolili novinárom vstup na palestínske územie. BBC News, AFP, AP a Reuters už v auguste vo vyhlásení vyjadrili „hlboké obavy“ o novinárov v Gaze, ktorí sú vystavení hladu či vysídleniu.
V auguste 27 štátov vyzvalo Izrael, aby okamžite povolil zahraničným novinárom vstup do Pásma Gazy, a zároveň odsúdili útoky na tamojších novinárov.
Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva zahynulo pri izraelských útokoch v Pásme Gazy najmenej 248 novinárov. Podľa stanice al-Džazíra, ktorej novinári pôsobia v Gaze, počet novinárov a pracovníkov médií zabitých v tejto vojne je najmenej 278. Dokopy zahynulo v palestínskej enkláve od 7. októbra 2023 podľa úradov ovládaných Hamasom najmenej 65.419 osôb. Tieto údaje uvádza OSN a ďalšie organizácie ako najspoľahlivejší dostupný zdroj štatistík o obetiach.
Izrael opakovane odmietol, že by jeho sily cielene útočili na novinárov.
