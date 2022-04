BBC: Biden zvažuje vyslanie člena vlády USA do Kyjeva

Washington 15. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden reportérom povedal, že zvažuje vyslanie vysokopostaveného člena svojej vlády do Kyjeva na stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Takisto pripustil, že by to mohol byť on sám. TASR správu prevzala v piatok z webovej stránky stanice BBC.



"Práve teraz prebieha rozhodovanie," povedal Biden, keď sa ho pýtali na možnú návštevu predstaviteľa USA na Ukrajine. Biden podľa BBC kladne reagoval aj na otázku, či je pripravený vycestovať aj on osobne.



Predstaviteľ Bieleho domu však v reakcii na Bidenove vyjadrenia stanici Fox News povedal, že prezidentova cesta do Kyjeva sa v súčasnosti neplánuje, píše BBC.



Vláda USA podľa amerických médií zvažuje na Ukrajinu vyslať ministra obrany Lloyda Austina alebo ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena.



So Zelenským v Kyjeve v poslednom období rokovalo viacero lídrov európskych krajín, pripomína BBC. Britský premiér Boris Johnson sa s ukrajinským prezidentom stretol v sobotu 9. apríla. Deň predtým v Kyjeve stretnutie so Zelenským absolvoval premiér SR Eduard Heger spoločne s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom.