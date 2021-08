Bidenova schôdzka s rodinami padlých vojakov neprebehla hladko

Washington 31. augusta (TASR) - V nedeľu, keď pozostatky 13 vojakov Spojených štátov zabitých nedávno na letisku v afganskej metropole Kábul dorazili na vojenskú základňu v americkom štáte Delaware, sa tam prezident USA Joe Biden stretol s rodinami padlých. Aj keď je prezident často chválený za svoju schopnosť citlivo hovoriť o smútku, udalosť neprebehla hladko, uviedla v utorok stanica BBC.



Ako to už Biden často robí, hovoril aj o svojom synovi, ktorý zomrel v roku 2016 na rakovinu mozgu. Niektoré rodiny ale uviedli, že to považovali za neadekvátny pokus vcítiť sa do ich straty. Ďalší pozostalí poznamenali, že Biden sa často pozeral na hodinky.



"Dúfam, že zhoríš v pekle! Bol to môj brat!" zakričala jedna žena na prezidenta.



BBC uvádza, že ďalšej žene, ktorá prišla o syna, Shane Chappellovej, spoločnosť Facebook zablokovala účty na platformách Facebook a Instagram, pretože zverejňovala "buričské" príspevky na adresu Bidena.



Tieto druhy stretnutí sú často ťažkými chvíľami pre prezidentov bez ohľadu na ich politickú orientáciu. Donald Trump dostal ostré napomenutie od otca vojaka špeciálnych jednotiek Navy SEALs zabitého v Nigeri na začiatku svojho volebného obdobia, čo ho primalo vyhnúť sa takýmto ceremoniálom po väčšinu svojho pôsobenia vo funkcii prezidenta.



Cindy Sheehanová, ktorej syn zomrel v Iraku, počas vlády prezidenta Georgea W. Busha zriadila pred Bielym domom protivojnový protestný tábor.



Chappellová podľa BBC môže ísť podobnou cestou – napísala, že po tom, čo pochová svojho syna, pôjde autom do Washingtonu, aby sa vyjadrila proti Bidenovi. "Je načase, aby sme ukázali, koľko nás je, a vzali si späť našu krajinu," napísala.