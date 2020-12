BBC: Bohaté krajiny hromadne skupujú vakcíny proti ochoreniu COVID-19

Londýn 9. decembra (TASR) - Bohaté krajiny hromadne skupujú vakcíny proti ochoreniu COVID-19, čím zabránia obyvateľom chudobnejších krajín v prístupe k očkovacím látkam. Tvrdí to sieť organizácií People's Vaccine Alliance (Aliancia za ľudovú vakcínu), ktorého vyjadrenie v stredu priniesla stanica BBC.



Aliancia, ktorá združuje medzinárodné organizácie ako Amnesty International (AI), Oxfam či Global Justice Now, uviedla, že v takmer 70 nízkopríjmových krajinách bude možné zaočkovať len jedného z desiatich ľudí. Britská farmaceutická spoločnosť AstraZeneca pritom tvrdí, že poskytne 64 percent dávok svojej vakcíny obyvateľom rozvojových krajín.



Globálna iniciatíva Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s názvom COVAX má zabezpečiť spravodlivý prístup k cenovo dostupným vakcínam proti ochoreniu COVID-19 všade na svete a pre každého. Iniciatíve sa dosiaľ podarilo zabezpečiť 700 miliónov dávok vakcíny. Tie majú byť prerozdelené medzi 92 nízkopríjmovými krajinami, ktoré sa do iniciatívy COVAX zapojili.



Napriek tomu aliancia tvrdí, že vakcín nie je dostatok, a vyzýva farmaceutické spoločnosti, aby sprístupnili svoje technológie s cieľom vyrobiť viac vakcín.



Na základe vlastnej analýzy aliancia zistila, že bohaté krajiny skúpili toľko dávok vakcíny, že ak by boli všetky schválené, tieto krajiny by mohli trikrát zaočkovať celé svoje obyvateľstvo. Kanada objednala dostatočne veľa dávok vakcín na to, aby každého svojho obyvateľa otestovala až päťkrát, dodala aliancia. Hoci bohaté krajiny tvoria len 14 percent celkového obyvateľstva, dosiaľ skúpili viac ako 53 percent sľubných vakcín.



Vakcínu od americkej spoločnosti Pfizer a nemeckej firmy BioNTech schválili vo Veľkej Británii, kde tento týždeň začali očkovať najohrozenejšiu časť obyvateľstva. Momentálne čaká na schválenie od regulačných úradov v Spojených štátoch a Európe. Vakcíny od spoločností Moderna a AstraZeneca čakajú na schválenie v niekoľkých krajinách.