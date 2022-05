BBC: Bohatí Rusi utekajú do Dubaja, aby sa vyhli sankciám

Dubaj 6. mája (TASR) - Dubaj sa stal útočiskom bohatých Rusov, ktorí z rodnej krajiny utekajú pred vplyvom západných sankcií. Informovala o tom televízia BBC, ktorá sa odvolala na údaje od realitných kancelárií. Podľa nich Rusi prichádzajú do Spojených arabských emirátov (SAE) v bezprecedentnom počte. SAE totiž sankcie na Rusko neuvalili a ani nekritizovali jeho inváziu na Ukrajinu.



Podľa najnovších štatistík nákupy nehnuteľností v Dubaji zo strany ruských klientov vzrástli počas prvých troch mesiacov tohto roka až o 67 percent. Podľa BBC je to dôsledkom aj toho, že SAE naďalej vydávajú víza Rusom, ktorí nie sú na sankčných zoznamoch. Spravodajská televízia BBC News ďalej uviedla, že podľa odhadov za uplynulé dva mesiace Rusko opustili státisíce ľudí. Jeden ruský ekonóm pre televíziu povedal, že počas prvých desiatich dní od začiatku vojny na Ukrajine odišlo z Ruska až 200.000 občanov. Tento údaj však nie je možné nezávisle overiť.



"Od začiatku vojny dostávame až päťkrát viac otázok od Rusov," povedal George Hojeige, ktorý je riaditeľom spoločnosti, ktorá pomáha zahraničným firmám založiť si prevádzky v Dubaji.



"(Rusi) sa obávajú ekonomického kolapsu, ktorý prichádza. Preto sa sem sťahujú, aby ochránili svoje bohatstvo," dodal Hojeige.



Prílev ruských občanov zvýšil podľa BBC dopyt po luxusných vilách a apartmánoch po celom meste. Realitní makléri hlásia prudký nárast cien nehnuteľností, keďže Rusi prichádzajúci do Dubaja s cieľom kúpiť si nehnuteľnosti. Realitná kancelária Betterhomes uviedla, že nákupy nehnuteľností Rusmi za prvé tri mesiace roka 2022 vzrástli až o dve tretiny.



Realitná kancelária Modern Living pre BBC uviedla, že najala mnoho rusky hovoriacich agentov, aby uspokojili rastúci dopyt. Generálny riaditeľ firmy Thiago Caldas povedal, že jeho firma dostáva množstvo telefonických hovorov od ruských občanov, ktorí sa chcú okamžite presťahovať do Dubaja.



"Rusi (v SAE) nenakupujú len investične, ale pozerajú sa na Dubaj ako na druhý domov, povedal Caldas.



BBC ďalej uviedla, že do SAE presúvajú svojich zamestnancov aj mnohé ruské nadnárodné spoločnosti a tzv. start-upy. Napríklad spoluzakladateľ technologickej firmy WeWay, ktorá mala pobočky v Rusku a na Ukrajine, po začatí ruskej invázie presunul do Dubaja stovky svojich zamestnancov.



"Vojna mala obrovský vplyv na naše podnikanie. Nemohli sme pokračovať, pretože sme museli presunúť stovky ľudí mimo Ukrajiny a Rusko," povedal šéf WeWay Fuad Fatullaev, ktorý má ruské občianstvo. Podnikateľ dodal, že sa rozhodol presunúť svojich zamestnancov do SAE, pretože Emiráty ponúkajú bezpečné ekonomické a politické prostredie na podnikanie. Svojich zamestnancov do Dubaja presúvajú podľa BBC aj globálne firmy ako napríklad Goldman Sachs, JP Morgan a Alphabet (Google), ktoré zatvorili svoje pobočky v Rusku.



Spojené arabské emiráty boli spolu s Čínou a Indiou jednou z troch krajín, ktoré sa vo februári zdržali hlasovania v Bezpečnostnej rade OSN o odsúdení ruskej invázie na Ukrajinu. SAE sa zdržali aj hlasovania vo Valnom zhromaždení OSN 7. apríla o pozastavení členstva Ruska v Rade OSN pre ľudské práva (UNHRC).