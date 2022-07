BBC: Boris Johnson sa chystá oznámiť odchod z postu premiéra

Londýn 7. júla (TASR) - Britský premiér Boris Johnson plánuje v priebehu štvrtka oznámiť svoju rezignáciu z postu šéfa Konzervatívnej strany, pričom vo funkcii predsedu vlády chce ostať do jesene. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na správu britskej stanice BBC.



Konzervatívna strana by si mala podľa BBC zvoliť svoje nové vedenie v lete. Z tejto voľby by zároveň mal vzísť nominant na post premiéra, ktorého majú potom schvaľovať na októbrovej straníckej konferencii.



Hovorca Johnsonovho úradu medzičasom oznámil, že "premiér dnes urobí vyhlásenie ku krajine", informovala stanica Sky News.



Caroline Johnsonová zároveň oznámila odchod z postu podpredsedníčky Konzervatívnej strany.



Dominic Cummings, bývalý hlavný poradca Borisa Johnsona, vo štvrtok predpoludním uviedol na otázku o možnom zotrvaní premiéra vo funkcii: "V bunkri sa hovorí, že je koniec."