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BBC: Burnham zvažuje verejné vyšetrovanie Epsteina vo Veľkej Británii
Verejné vyšetrovanie by sa mohlo zamerať aj na údajné činy zosnulého egyptského miliardára Muhammada al-Fájida, dodala Daviesová-Jonesová.
Autor TASR
Londýn 5. augusta (TASR) - Britský premiér Andy Burnham zvažuje verejné vyšetrovanie sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina a jeho činností v Spojenom kráľovstve. V rozhovore pre stanicu BBC to uviedla štátna podtajomníčka ministerstva spravodlivosti pre obete trestných činov a boj proti násiliu na ženách a dievčatách Alex Daviesová-Jonesová. TASR o tom informuje na základe agentúry Reuters.
„Zaoberáme sa tým, vyhodnocujeme, čo je možné... Bola som uistená, že premiér to berie veľmi vážne,“ uviedla Daviesová-Jonesová v programe BBC Newsnight. Burnham podľa jej slov súhlasil, že sa stretne s Epsteinovými obeťami.
Verejné vyšetrovanie by sa mohlo zamerať aj na údajné činy zosnulého egyptského miliardára Muhammada al-Fájida, dodala Daviesová-Jonesová. Ide o ďalšiu verejne známu osobnosť obviňovanú zo znásilnenia a sexuálneho napadnutia.
Škandál spojený s Epsteinom v Spojenom kráľovstve pokračuje aj takmer sedem rokov po jeho smrti. Doposiaľ viedol k dočasnému zadržaniu bývalého britského princa Andrewa Mountbatten-Windsora, brata súčasného kráľa Karola III., či bývalého veľvyslanca v USA Petera Mandelsona.
Britská polícia okrem toho vyšetruje aj viacero ďalších obvinení týkajúcich sa tohto sexuálneho delikventa, vrátane sexuálneho zneužívania detí či obchodovania so ženami cez letiská v Spojenom kráľovstve a zneužitia verejnej funkcie.
Daviesová-Jonesová rezignovala na funkciu vo vláde bývalého britského premiéra Keira Starmera v máji a neskôr ju obvinila, že Epsteinovým obetiam nevenovala pozornosť, píše BBC. Do funkcie sa vrátila po Burnhamovom vymenovaní za premiéra.
„Zaoberáme sa tým, vyhodnocujeme, čo je možné... Bola som uistená, že premiér to berie veľmi vážne,“ uviedla Daviesová-Jonesová v programe BBC Newsnight. Burnham podľa jej slov súhlasil, že sa stretne s Epsteinovými obeťami.
Verejné vyšetrovanie by sa mohlo zamerať aj na údajné činy zosnulého egyptského miliardára Muhammada al-Fájida, dodala Daviesová-Jonesová. Ide o ďalšiu verejne známu osobnosť obviňovanú zo znásilnenia a sexuálneho napadnutia.
Škandál spojený s Epsteinom v Spojenom kráľovstve pokračuje aj takmer sedem rokov po jeho smrti. Doposiaľ viedol k dočasnému zadržaniu bývalého britského princa Andrewa Mountbatten-Windsora, brata súčasného kráľa Karola III., či bývalého veľvyslanca v USA Petera Mandelsona.
Britská polícia okrem toho vyšetruje aj viacero ďalších obvinení týkajúcich sa tohto sexuálneho delikventa, vrátane sexuálneho zneužívania detí či obchodovania so ženami cez letiská v Spojenom kráľovstve a zneužitia verejnej funkcie.
Daviesová-Jonesová rezignovala na funkciu vo vláde bývalého britského premiéra Keira Starmera v máji a neskôr ju obvinila, že Epsteinovým obetiam nevenovala pozornosť, píše BBC. Do funkcie sa vrátila po Burnhamovom vymenovaní za premiéra.