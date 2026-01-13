< sekcia Zahraničie
BBC chce dosiahnuť zamietnutie Trumpovej žaloby
Kauza sa týka prejavu Donalda Trumpa zo 6. januára 2021, ktorý bol v roku 2024 odvysielaný v relácii Panorama v zostrihanej podobe.
Autor TASR
Londýn 13. januára (TASR) – Britská verejnoprávna vysielacia spoločnosť BBC podnikne právne kroky s cieľom dosiahnuť zamietnutie žaloby amerického prezidenta Donalda Trumpa. Táto kauza sa týka prejavu Donalda Trumpa zo 6. januára 2021, ktorý bol v roku 2024 odvysielaný v relácii Panorama v zostrihanej podobe. V utorok o tom informovala agentúra DPA.
Spomínaná epizóda podľa kritikov vytvárala dojem, že Trump vyzýval svojich priaznivcov, aby zaútočili na budovu Kapitolu vo Washingtone. V programe bol totiž úryvok z jeho prejavu zostrihaný tak, že zaznelo: „Pôjdeme dole ku Kapitolu... a budem tam s vami. A budeme bojovať. Budeme bojovať ako o život.“
Trump v reakcii na túto úpravu prejavu žiada od BBC náhradu škody až do výšky 10 miliárd dolárov. Jeho právnici tvrdia, že zostrih bol „nepravdivý a ohováračský“.
Zo súdnych dokumentov podaných v pondelok večer vyplýva, že BBC plánuje podať návrh na zamietnutie žaloby s odôvodnením, že súd amerického štátu Florida nemá voči nej „osobnú jurisdikciu“, že zvolený súdny obvod je „nevhodný“ a že Trump „nedokázal dostatočne formulovať svoj právny nárok“.
BBC chce argumentovať aj tým, že dokument nebol vytvorený, produkovaný ani vysielaný na Floride. Zároveň tvrdí, že Trumpovo vyhlásenie, podľa ktorého bol dokument dostupný v Spojených štátoch prostredníctvom streamovacej služby BritBox, nie je pravdivé.
Vysielateľ tiež uvádza, že Trump nepreukázal, že by dokument zverejnil so „skutočným úmyslom uškodiť“, čo verejní činitelia v USA musia dokázať pri podávaní žalôb pre ohováranie, doplnila agentúra DPA.
Britská BBC zároveň požiadala súd, aby až do rozhodnutia o návrhu na zamietnutie žaloby pozastavil všetky ďalšie dôkazné konania, teda predprocesnú fázu, počas ktorej si strany zhromažďujú informácie.
Právnici BBC v tejto súvislosti tlmočili svoje obavy, že žalobca by sa inak snažil o rozsiahle a sporné dokazovanie týkajúce sa spravodajského pokrytia Donalda J. Trumpa zo strany BBC za posledné desaťročie či viac a zároveň by tvrdil, že mu bola spôsobená ujma na celom jeho podnikateľskom a politickom profile.
V prípade pokračovania konania bol termín súdneho procesu navrhnutý na rok 2027.
