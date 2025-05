BBC: Druhá noc Putinovho „sviatočného prímeria“ bola bez útokov

Kyjev/Londýn 9. mája (TASR) — Druhá noc jednostranného trojdňového prímeria, ktoré vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin, bola relatívne pokojná, bez útokov dronov a rakiet a len s občasným odpaľovaním kĺzavých bômb v oblastiach frontovej línie. V piatok o tom informovala britská stanica BBC, píše TASR.



Terčom útoku s použitím kĺzavých bômb bolo ukrajinské mesto Vorožba, ktoré sa nachádza približne šesť kilometrov od ruského pohraničného mesta Ťotkino, kam sa snažia postúpiť ukrajinské jednotky. O následkoch úderu neboli bezprostredne známe žiadne informácie.



Kanály na platforme Telegram priniesli informácie o útokoch ruskej armády aj vo štvrtok večer. Hlásili ich z juhoukrajinského mesta Cherson, Záporožskej oblasti, kde pri nich zahynula jedna žena, a Dnepropetrovskej oblasti v strednej Ukrajine, kde boli zranení dvaja ľudia.



Pre hrozbu dronových útokov bol v noci na piatok vyhlásený letecký poplach v ruskej Belgorodskej a Kurskej oblasti susediacich s Ukrajinou. Odvtedy sa neobjavili žiadne správy o streľbe síl protivzdušnej obrany na drony, no poplach zatiaľ nebol zrušený.



Vo štvrtok, v prvý deň platnosti prímeria, Ukrajina informovala, že Rusko na ňu útočí na celej frontovej línii. Prímerie označila za „frašku“. Rusko uviedlo, že prímerie dodržiava a iba „reaguje“ na ukrajinské útoky.



Ukrajina návrh ruského prezidenta na prímerie oficiálne neprijala. Kyjev trvá na tom, že prímerie by nemalo byť trojdňové, ale malo by trvať aspoň 30 dní.



Podľa ukrajinskej vlády iniciatíva Moskvy týkajúca sa prímeria má za cieľ iba zaistiť bezpečnosť vojenskej prehliadky, ktorá sa bude na Červenom námestí v Moskve konať v piatok pri príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny, a je propagandistickým ťahom, ktorý má vytvoriť ilúziu pripravenosti na mier, píše BBC.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil Putinovo prímerie za „neveľmi seriózne“ a zamerané len na to, aby sa 9. mája „tí lídri alebo priatelia, ktorí prídu na Červené námestie, cítili komfortne“ a aby sa Putin dostal z izolácie.



„Jednoducho ide o to, že do 7. mája nás zabíjajú, potom si 7. mája urobia dva alebo tri príjemné dni a 11. mája na nás opäť zaútočia raketami,“ dodal ukrajinský prezident.