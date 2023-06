BBC: Družicová snímka zachytila možný tábor vagnerovcov v Bielorusku

Londýn/Minsk 30. júna (TASR) - Nová družicová snímka vo vysokom rozlíšení, ktorú získala v piatok spravodajská stanica BBC, odhaľuje stovky nových konštrukcií podobných stanom na mieste, kde by mal vyrastať tábor ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny v Bielorusku.



Na základe dohody, ktorú po neúspešnej vzbure vagnerovcov v Rusku sprostredkoval bieloruský prezident Alexandr Lukašenko, sa majú žoldnieri spolu so svojím kontroverzným vodcom Jevgenijom Prigožinom presunúť na územie Bieloruska, informuje TASR.



Na satelitnej snímke vidieť aktivitu na nevyužívanej vojenskej základni zhruba 21 kilometrov od mesta Asipovičy v Mahiľovskej oblasti a zhruba sto kilometrov od bieloruského hlavného mesta Minsk. Ruské médiá práve túto oblasť označili za miesto, kde by sa mohli usadiť bojovníci z Vagnerovej skupiny.



Stanica BBC overila, že za uplynulé dva týždne tam bolo postavených viac než 300 konštrukcií, ktoré by mohli byť stanmi. Na satelitných snímkach z 15. júna tieto objekty ešte nie je vidieť. Na najnovšej snímke, ktorú britská spravodajská stanica získala v piatok, však vidieť na spomínanej základni rozsiahlu stavebnú aktivitu.



Ako pripomína BBC, nie je možné bezprostredne potvrdiť, že táto aktivita súvisí s plánom usadiť tam vagnerovcov. Lukašenko však súhlasil, že im poskytne útočisko.



Prítomnosť Vagnerovej skupiny v danej oblasti by podľa BBC vyvolala potrebu posilnenia obrany severnej hranice Ukrajiny. Obavy z možným podvratných aktivít vagnerovcov z územia Bieloruska už vyjadrili Poľsko, Lotyšsko a Litva.



Nikto, pravdepodobne ani Kremeľ, v súčasnosti podľa BBC nevie, koľko žoldnierov z Vagnerovej skupiny sa presunie do Bieloruska, aký počet z nich sa pripojí k regulárnej ruskej armáde a bude pokračovať v bojoch na Ukrajine a koľkí z nich sa vrátia domov.



Po neukončenom pokuse o vzburu a pochode na Moskvu z 24. júna sa podľa predpokladov mnohí z vagnerovcov presunuli späť na svoje základne v Ruskom okupovaných častiach východnej Ukrajiny.