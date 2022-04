BBC: Dva evakuačné autobusy na východe Ukrajiny sú údajne nezvestné

Kyjev 30. apríla (TASR) - Dva autobusy vyslané v piatok do ukrajinského mesta Popasna ležiaceho v Luhanskej oblasti, ktoré mali zaistiť evakuáciu civilistov, sú údajne nezvestné. S odvolaním sa na zdroj z armády o tom informovala v sobotu spravodajská stanica BBC.



Šéf miestnej vojensko-civilnej správy Mykola Chanatov uviedol, že jedno z vozidiel zasiahla v meste Popasna streľba ruských síl. Komunikácia s miestnym učiteľom, ktorý bol vodičom druhého autobusu, je údajne prerušená od piatka. Ani jedno z vozidiel sa pritom nevrátilo do mesta Bachmut v Doneckej oblasti, odkiaľ vyrazilo.



Celkovo vyslali dobrovoľníci do mesta Popasna, ktoré čelí ťažkému ostreľovaniu ruskými silami, tri autobusy. Už predtým bolo v piatok do bezpečia evakuovaných 31 civilistov.



Moskva spustila nedávno druhú fázu ofenzívy na Ukrajine, ktorej cieľom nie je dobyť severnú časť krajiny vrátane hlavného mesta Kyjev, ale mestá a dediny na východe a juhu.