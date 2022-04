BBC: Fínsko zvýši svoje vojenské výdavky

Helsinki 7. apríla (TASR) - Fínsko v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu zvýši počas nasledujúcich štyroch rokov svoje vojenské výdavky o 2,2 miliardy eur. Peniaze pôjdu na stovky nových profesionálnych vojakov, lepšiu bezpečnosť hraníc a zbrane vrátane rakiet a munície. Informovala o tom vo štvrtok stanica BBC.



Fínsko má 1340 kilometrov dlhú hranicu s Ruskom a ruská invázia na Ukrajinu vyvolala v krajine zvýšenú podporu vstupu do NATO.



Fínska premiérka Sanna Marinová cez víkend uviedla, že vojna znamená, že Fíni musia "vážne premýšľať o našom vlastnom postoji a prístupe k vojenskému spojenectvu" - a rozhodnúť sa opatrne, ale rýchlo, a to v priebehu tejto jari.



Šéf fínskej obrany Timo Kivinen povedal, že ruská invázia zdôraznila potrebu Fínska rýchlo sa operačne pripraviť bez ohľadu na diskusiu o členstve v NATO. Dodal, že investície do armády sa začnú okamžite.



Fínsko sa už zúčastňuje na cvičeniach NATO a podľa prieskumu verejnej mienky televízie YLE z minulého mesiaca až 62 percent Fínov podporilo plné členstvo krajiny v Aliancii. Ide o dramatický posun, keďže do začiatku ruskej invázie prieskumy verejnej mienky naznačovali, že Fíni sú proti vstupu.