BBC: Google priznal zlyhania varovania pred zemetraseniami v Turecku

Ankara 28. júla (TASR) - Technologická spoločnosť Google priznala, že jej systém včasného varovania pred zemetrasením nedokázal presne upozorniť ľudí v Turecku na silné otrasy, ktoré vo februári 2023 pripravili o život viac než 55.000 ľudí. S odvolaním sa na vyhlásenie spoločnosti to v pondelok napísal server britskej stanice BBC, informuje TASR.



Otrasy začali zemetrasením s magnitúdou 7,8, ktoré udrelo o 04.17 h miestneho času 6. februára 2023. Vyžiadali si desaťtisíce obetí v Turecku a ďalšie tisíce ľudí zahynuli v susednej Sýrii. Približne 100.000 osôb utrpelo zranenia. Najviac postihnuté bolo mesto na Antakya na juhu Turecka.



Systém včasného varovania od Google s názvom Android Earthquake Alerts (AEA) dokáže zistiť otrasy z veľkého počtu mobilných telefónov, ktoré používajú operačný systém Android. V Turecku tvoria zariadenia s týmto systémom vyše 70 percent všetkých telefónov.



V deň zemetrasení bol AEA v prevádzke a fungoval, avšak podcenil ich silu. V okruhu približne 160 kilometrov od epicentra mohlo dostať najvyšší stupeň varovania od Googlu asi desať miliónov ľudí. Mali by tak až 35 sekúnd na to, aby sa pokúsili ukryť. Namiesto toho AEA odoslal iba 469 takýchto varovaní.



Výskumníci Googlu napísali v časopise Science podrobnosti o tom, kde nastala chyba. Podľa nich išlo o obmedzenia detekčných algoritmov. Tie v prípade prvého zemetrasenia odhadli jeho silu na 4,5 až 4,9 magnitúdy, hoci v skutočnosti udrelo s magnitúdou 7,8. Systém AEA podcenil aj silu druhého veľkého zemetrasenia v rovnaký deň, pričom najvyšší stupeň varovania odoslal na 8158 telefónov a nižšie úrovne výstrahy zhruba štyrom miliónom ľuďom.



Keďže mnohí v čase prvého úderu spali, práve najvážnejšie upozornenie mohlo byť pre nich obzvlášť dôležité, pretože spúšťa hlasný alarm na zariadení používateľa, ktorý prehluší aj režim nerušiť, inak blokujúci prichádzajúce hlásenia.



Po zemetrasení odborníci algoritmus zmenili a zopakovali simuláciu prvého otrasu. Systém tentoraz vygeneroval desať miliónov upozornení pre tých, ktorí boli najviac ohrození, a ďalších 67 miliónov pre ľudí žijúcich ďalej od epicentra.



„Na základe poznatkov získaných pri každom zemetrasení systém naďalej vylepšujeme. Každý systém včasného varovania pred zemetrasením čelí rovnakej výzve - vyladeniu algoritmov na udalosti s veľkou magnitúdou,“ uviedla spoločnosť Google vo vyhlásení. Dodala, že AEA je doplnkový systém a nemá byť náhradou za vnútroštátne nástroje.



Odborná asistentka na univerzite Colorado School of Mines Elizabeth Reddyová však vyjadrila znepokojenie, že Google na získanie týchto informácií potreboval viac ako dva roky.



„Som naozaj frustrovaná, že to trvalo tak dlho. Nehovoríme o malej udalosti - ľudia zomreli - a nedočkali sme sa spustenia tohto varovania tak, ako by sme chceli,“ povedala podľa BBC.