BBC: Irán od začiatku vojny poškodil 20 amerických základní
Vojnový konflikt vyvolali americké a izraelské údery na Irán koncom februára.
Autor TASR
Teherán 1. júna (TASR) - Irán od začiatku vojny na Blízkom východe poškodil najmenej 20 amerických vojenských základní. Na základe satelitných snímok a záberov to zistila britská stanica BBC. Podľa nej to naznačuje, že iránske odvetné útoky boli rozsiahlejšie, ako USA verejnú priznávajú.
Vojnový konflikt vyvolali americké a izraelské údery na Irán koncom februára. Teherán v reakcii podnikal raketové a dronové útoky na židovský štát a krajiny Perzského zálivu, v ktorých sa nachádzajú americké základne.
Irán sa podľa BBC zameral na kľúčové americké aj spoločné vojenské objekty v celkovo ôsmich krajinách na Blízkom východe a spôsobil miliónové škody na najmodernejších systémoch protivzdušnej obrany, tankovacích lietadlách a radaroch.
Spojené štáty v snahe obmedziť analýzu konfliktu prostredníctvom satelitov požiadali spoločnosť Planet, ktorá je významným poskytovateľom týchto služieb, aby na neurčitú dobu zaviedla obmedzenia týkajúce sa nových snímok Iránu a väčšiny Blízkeho východu.
Stanica BBC preto využila zábery od iných medzinárodných firiem v kombinácii so staršími snímkami od Planet, aby zmapovala škody spôsobené iránskymi útokmi. Zistila, že poškodených bolo 20 zariadení, ktoré sa nachádzajú v Saudskej Arábii, Spojených arabských emirátoch, Kuvajte, Iraku, Jordánsku, Bahrajne a v Ománe. Skutočný počet zasiahnutých základní pritom môže byť ešte vyšší - podľa odhadov niektorých analytikov až 28.
Medzi najhodnotnejšie straty patrili tri batérie špičkového protiraketového systému THAAD, ktoré chránili letecké základne v Spojených arabských emirátoch a Jordánsku. USA podľa dostupných informácií prevádzkujú len osem batérií systému THAAD po celom svete. Ich výroba stojí približne jednu miliardu dolárov a cena jednej strely, ktorú systém odpáli, je približne 12,7 milióna dolárov. Na prevádzku každej batérie je potrebných zhruba 100 vojakov.
Iránske útoky tiež poškodili americké tankovacie a prieskumné lietadlá na leteckej základni v Saudskej Arábii. Jedno z nich odborníci identifikovali ako lietadlo včasnej výstrahy E-3 Sentry, ktorého nahradenie by podľa amerických médií mohlo stáť až 700 miliónov dolárov.
Cieľom boli aj letecká základňa a vojenský tábor v Kuvajte. Analytici na satelitných snímkach identifikovali zničené nádrže na skladovanie paliva, hangáre a ubytovacie priestory pre vojakov, ako aj poškodené zariadenia na satelitnú komunikáciu.
Od konca februára Irán podľa BBC tiež zničil alebo poškodil najmenej 42 lietadiel vrátane stíhačiek F-15 a F-35, 24 bezpilotných lietadiel MQ-9 Reaper a útočného lietadla A-10.
Teherán podľa odborníkov počas vojny vyvíjal svoju taktiku protiútokov. Spočiatku vysielal rozsiahle salvy rakiet na mestá a základne po celom Blízkom východe, neskôr prešiel k presnejším a cieleným úderom.
Rozsah škôd na amerických základniach je podľa BBC ťažké vyčísliť. Ministerstvo obrany USA v máji odhadlo, že vojna v Iráne stála Spojené štáty 29 miliárd dolárov a väčšina z toho bola vynaložená na muníciu. Veľká časť peňazí podľa Pentagónu pravdepodobne pôjde na náklady na opravu alebo výmenu vybavenia zničeného počas konfliktu. Demokrati tvrdia, že ide zrejme o podhodnotenú sumu.
