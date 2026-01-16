< sekcia Zahraničie
BBC: Izrael posunul tzv. žltú líniu dovnútra palestínskeho Pásma Gazy
Palestínčania žijúci za žltou líniou hlásia pokračujúce ničenie objektov izraelskou armádou, čo potvrdzujú aj družicové snímky, uviedla BBC.
Autor TASR
Jeruzalem 16. januára (TASR) – Izraelská armáda na viacerých miestach posunula betónové bloky vyznačujúce kontrolnú líniu hlbšie do územia Pásma Gazy, čo medzi tamojším palestínskym obyvateľstvom vyvolalo zmätok. Ide o tzv. žltú líniu, ktorá označuje zónu izraelskej kontroly v palestínskej enkláve, informovala britská stanica BBC, píše TASR.
Palestínčania žijúci za žltou líniou hlásia pokračujúce ničenie objektov izraelskou armádou, čo potvrdzujú aj družicové snímky, uviedla BBC. Bytové domy a infraštruktúra sú tam likvidované systematicky a úmyselne, čo podľa medzinárodného práva predstavuje zločin, doplnila BBC.
Hovorca izraelskej armády odmietol tvrdenia, že žltá línia bola posunutá alebo že ju jednotky izraelskej armády prekročili. Uviedol, že armáda pracuje na jej vizuálnom vyznačení v súlade s podmienkami v teréne a vyhodnotením aktuálnej situácie.
Podľa reportáže televízie al-Džazíra, založenej na analýze družicových snímok a svedectvách miestnych novinárov, je izraelská žltá línia vyznačená 192 betónovými blokmi natretými na žlto a 34 násypmi zeminy. Tieto značky izraelskí vojaci postupne presúvali do hĺbky palestínskeho územia – na vzdialenosť až do 675 metrov. Družicové snímky dokumentujú, že budovy nachádzajúce sa za posunutou líniou boli zničené.
Podľa vyhlásenia Palestínskeho centra pre ľudské práva (PCHR) z 10. januára izraelská armáda v súčasnosti kontroluje 60 percent Pásma Gazy. „Táto expanzia sa teraz dotýka oblastí, ako sú utečenecký tábor Džabálijá a východná časť mesta Chán Júnis, ktoré sa dostávajú pod priamu vojenskú kontrolu,“ uvádza PCHR.
Mierová dohoda medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas, ktorá nadobudla účinnosť v októbri minulého roka, stanovila dočasné stiahnutie izraelských jednotiek za žltú líniu, ktorá ohraničovala približne 53 percent územia Pásma Gazy.
Druhá fáza mierovej dohody, ktorej realizácia je podľa dostupných informácií ohrozená, počítala s úplným stiahnutím izraelskej armády z palestínskej enklávy.
Palestínčania žijúci za žltou líniou hlásia pokračujúce ničenie objektov izraelskou armádou, čo potvrdzujú aj družicové snímky, uviedla BBC. Bytové domy a infraštruktúra sú tam likvidované systematicky a úmyselne, čo podľa medzinárodného práva predstavuje zločin, doplnila BBC.
Hovorca izraelskej armády odmietol tvrdenia, že žltá línia bola posunutá alebo že ju jednotky izraelskej armády prekročili. Uviedol, že armáda pracuje na jej vizuálnom vyznačení v súlade s podmienkami v teréne a vyhodnotením aktuálnej situácie.
Podľa reportáže televízie al-Džazíra, založenej na analýze družicových snímok a svedectvách miestnych novinárov, je izraelská žltá línia vyznačená 192 betónovými blokmi natretými na žlto a 34 násypmi zeminy. Tieto značky izraelskí vojaci postupne presúvali do hĺbky palestínskeho územia – na vzdialenosť až do 675 metrov. Družicové snímky dokumentujú, že budovy nachádzajúce sa za posunutou líniou boli zničené.
Podľa vyhlásenia Palestínskeho centra pre ľudské práva (PCHR) z 10. januára izraelská armáda v súčasnosti kontroluje 60 percent Pásma Gazy. „Táto expanzia sa teraz dotýka oblastí, ako sú utečenecký tábor Džabálijá a východná časť mesta Chán Júnis, ktoré sa dostávajú pod priamu vojenskú kontrolu,“ uvádza PCHR.
Mierová dohoda medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas, ktorá nadobudla účinnosť v októbri minulého roka, stanovila dočasné stiahnutie izraelských jednotiek za žltú líniu, ktorá ohraničovala približne 53 percent územia Pásma Gazy.
Druhá fáza mierovej dohody, ktorej realizácia je podľa dostupných informácií ohrozená, počítala s úplným stiahnutím izraelskej armády z palestínskej enklávy.