BBC: Izrael zrovnáva so zemou tisíce budov v Pásme Gazy

Gaza 18. júla (TASR) - Izrael zdemoloval v Pásme Gazy tisíce budov po tom, čo v marci po takmer dvoch mesiacoch prímeria obnovil boje na tomto palestínskom území. V uplynulých týždňoch tiež zrovnal so zemou celé mestá a predmestia, ktoré kedysi obývali desaťtisíce ľudí. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy stanice BBC.



Satelitné snímky zachytávajú obrovské škody vo viacerých gazských oblastiach, o ktorých izraelská armáda tvrdí, že sú pod jej „operačnou kontrolou“. Veľké časti tejto deštrukcie spôsobili plánované demolácie poškodených budov, ale aj tých, ktoré sa zdali do značnej miery nepoškodené. Na záberoch tiež vidno, ako Izrael demoluje výškové budovy, školy a ďalšiu infraštruktúru.



BBC uviedla, že podľa viacerých právnych expertov sa Izrael zrejme dopustil vojnových zločinov na základe Ženevského dohovoru, ktorý zakazuje deštrukciu infraštruktúry okupačnými silami.



Hovorca izraelskej armády však tvrdí, že jednotky operujú v palestínskej enkláve v súlade s medzinárodným právom. Podľa hovorcu palestínske militantné hnutie Hamas ukrýva vojenské prostriedky v civilných oblastiach a „ničenie nehnuteľnosti sa vykonáva len vtedy, ak si to vyžaduje nevyhnutná potreba“.



Izraelský minister obrany Jisrael Kac v júli predstavil plán ubytovania všetkých Palestínčanov v Gaze v tábore v ruinách Rafahu, ktorý označil za „humanitárne mesto“. Denník The Guardian informoval, že právni odborníci označili tento plán za návod na zločiny proti ľudskosti. Bývalý izraelský premiér Ehud Olmert povedal, že návrh bude „vnímaný ako niečo podobné koncentračnému táboru“.



Tal as-Sultán bola podľa BBC jednou z najživších štvrtí Rafahu, kde sa nachádzala aj jediná špecializovaná pôrodnica v tomto meste. Podľa satelitných snímok oblasť výrazné poškodilo izraelské bombardovanie a ostreľovanie, avšak desiatky budov nápor vydržali. Deštrukcia do 13. júla ešte viac eskalovala a so zemou boli zrovnané poškodené budovy a zničené boli celé bloky. Spomínaná nemocnica patrí k hŕstke budov, ktoré ešte stoja. Demolácia prebieha aj v susednej štvrti.



Izraelské demolácie sú viditeľné aj v ďalších častiach Pásma Gazy, ktoré sa zrejme vyhli vážnym poškodeniam počas útokov.



V meste Chúzá viac ako kilometer od izraelskej hranice žilo pred prebiehajúcou vojnou 11.000 obyvateľov. Izraelská armáda tvrdí, že tam zničila 1200 budov, ktoré boli podľa nej súčasťou „teroristickej infraštruktúry“ Hamasu.



Podobný osud postihol aj neďaleké mesto Abbasán al-Kabíra, ktorého predvojnová populácia bola približne 27.000. Fotografie z 31. mája a následne z 8. júla naznačujú, že rozsiahla oblasť bola zničená len za 38 dní.



Izrael vytvoril v Pásme Gazy tzv. bezpečnostné zóny a koridory, ktoré rozdeľujú časti palestínskeho územia, a popri týchto cestách zničil množstvo budov. Najnovší koridor Magen Oz rozdeľuje mesto Chán Júnis.



Analytici od začiatku vojny naznačovali, že Izrael sa snaží vytvoriť hlboké „nárazníkové zóny“ ničením budov v blízkosti hranice, no niektoré z oblastí nedávno zrovnaných so zemou sa nachádzajú hlboko vnútri Pásma Gazy.