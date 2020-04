Jedným z aktérov ukrajinskej kauzy je možno šéf pohraničnej služby

Moskva/Kyjev 28. apríla (TASR) – Investigatívne projekty The Insider a Bellingcat identifikovali jedného z kľúčových aktérov kauzy týkajúcej sa lietadla typu Boeing 777 zostreleného v júli roku 2014 počas letu nad východoukrajinským regiónom Donbas, ktorý stále ovládajú proruskí separatisti. Informoval o tom spravodajský portál Meduza.io.



Podľa neho novinári zistili, že "Vladimirom Ivanovičom", ktorý sa objavil v telefonických rozhovoroch zachytených v predvečer tragédie, je generálplukovník Andrej Burlaka, zástupca riaditeľa pohraničnej služby ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB).



Portál Meduza dodal, že ruská redakcia BBC dospela k podobnému záveru, pričom viedla svoje vlastné vyšetrovanie, nezávislé od The Insider a Bellingcat.



Od zdroja s prístupom k databázam dostala BBC informácie o pohybe Andreja Burlaku v roku 2014. Zistilo sa, že v deň pádu boeingu bol v Rostove na Done na juhu Ruska.



Bellingcat analyzoval všetky dostupné informácie o pohybe Burlaku v rokoch 2014 a 2015. Podľa nich v tom čase neustále lietal do Rostova, na Krym a do Krasnodaru - troch centier riadenia tzv. ukrajinskej operácie. Jeho lety sú chronologicky prepojené s informáciami získanými z telefonických odpočúvaní.



V materiáloch BBC sa uvádza, že fonoskopická analýza odhalila podobnosti a isté rozdiely v hlasoch generála Burlaku a "Vladimira Ivanoviča". Korelačný koeficient týchto záznamov sa pohyboval na úrovni 94 percent.



Jeden zo zdrojov BBC uviedol, že po skončení aktívnej fázy vojny v Donbase v rokoch 2014-15 bol Burlaka povýšený a získal aj najvyššie štátne ocenenie - titul Hrdina Ruska.



Z verejne dostupných zdrojov je možné preveriť, že Burlaka bol do roku 2014 generálporučíkom, potom sa stal generálplukovníkom.



Záznam telefonických rozhovorov odpočutých ukrajinskou tajnou službou SBU zverejnil v novembri roku 2019 spoločný vyšetrovací tím v kauze MH17.



"Vladimir Ivanovič" sa v týchto rozhovoroch spomína ako "veľký šéf, ktorý letel z Moskvy".



Vyšetrovatelia celkovo zverejnili záznamy štyroch rozhovorov, na ktorých sa zúčastnil "Vladimir Ivanovič", a piatich rozhovoroch, v ktorých bol spomenutý.



Okrem iných sa v záznamoch spomínal Alexandr Borodaj, ktorý bol v tom čase predsedom vlády neuznanej Doneckej ľudovej republiky a Vladislav Surkov pôsobiaci vtedy vo funkcii poradcu ruského prezidenta Vladimira Putina, pričom mal na starosti práve politiku Kremľa voči Ukrajine.



Spomínali sa aj mená šéfa FSB Alexandra Bortnikovho a ruského ministra obrany Sergeja Šojgu, ako aj veliteľa Južného vojenského okruhu Andreja Serďukova.



Z kontextu rozhovorov vyplýva, že jedným z hlavných účastníkov týchto rozhovorov bol práve "Vladimir Ivanovič", ktorý zohral kľúčovú úlohu pri dohľade nad ozbrojenými jednotkami v Donbase a pri koordinácii pohybu zbraní cez rusko-ukrajinskú hranicu, napísal The Insider. Burlakovým priamym podriadeným bol Igor Strelkov, ktorý bol v prípade zostrelenia boeingu aj obvinený.



Malajzijské lietadlo typu Boeing 777 letelo v daný deň - 17. júla 2014 - na linke MH17 z Amsterdamu do Kuala Lumpuru. Počas letu na východom Ukrajiny, ktorú ovládajú proruskí povstalci, ho zasiahla raketa. Lietadlo sa zrútilo, pričom zahynulo všetkých 298 ľudí na palube.



Vyšetrovaním sa zistilo, že protilietadlová raketa BUK, ktorá zasiahla malajzijské lietadlo, pochádzala z arzenálu ruskej vojenskej brigády dislokovanej trvalo v meste Kursk.



V kauze je nateraz holandským súdom stíhaná trojica ruských občanov: Igor Girkin, známy aj pod menom Strelkov, Sergej Dubinskij a Oleg Pulatov, ako aj ukrajinský občan Leonid Charčenko.