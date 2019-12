BBC: Johnsona čaká zápas o zjednotenie krajiny rozdelenej spormi

Londýn 15. decembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson chce dosiahnuť, aby Británia opustila EÚ do 31. januára 2020. Potom jeho vládu čakajú rokovania o novej obchodnej dohode s Európskou úniou, ktorá by mala byť uzavretá do konca roku 2020, uviedol v nedeľu pre televíziu Sky News britský minister Michael Gove.



Dodal, že po splnení svojho sľubu týkajúceho sa realizácie brexitu sa Johnson sústredí na inú prioritu - zvýšenie finančných prostriedkov pre štátne zdravotníctvo. Ide o sľub, ktorý chce Johnson podľa Govea pretaviť do podoby zákona.



Na margo novej obchodnej dohody s EÚ Gove uistil, že "rozhovory s EÚ o novom rámci pre voľný obchod a priateľskú spoluprácu" budú ukončené do konca roku 2020.



Hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier však má podľa BBC pochybnosť, že by sa obchodné rozhovory mohli uzavrieť tak rýchlo: minulý mesiac povedal, že rokovania budú "ťažké a náročné" a varoval Britániu, že EÚ "nebude tolerovať nespravodlivú konkurenčnú výhodu".



Podľa spravodajskej stanice BBC sa očakáva, že Johnson predstaví svoj program vo štvrtok, a to prostredníctvom prejavu kráľovnej Alžbety II.



Námestník ministra financií Rishi Sunak podľa BBC uviedol, že vláda chce ešte pred Vianocami parlamentu opätovne predložiť na ratifikovanie návrh zmluvy o odchode Británie z EÚ. Týmto krokom chce dosiahnuť, aby ministri britskej vlády mohli začať pracovať na iných prioritách, akou je napríklad "pozdvihnutie úrovne" v krajine.



BBC pripomenula, že po viac ako troch rokoch debát o brexite čelí Johnson zápasu o zjednotenie krajiny, kde nezhody o tom, ako, kedy alebo či by mala Británia opustiť EÚ, rozdelili mestá, obce a dokonca aj rodiny.