BBC: Maďarskí úradníci ponúkajú Tisze údaje o korupcii za beztrestnosť
Predseda Tiszy a budúci premiér Péter Magyar už deň po parlamentných voľbách, ktoré sa konali 12. apríla, hovoril o skartovaní dokumentov.
Autor TASR
Budapešť 22. apríla (TASR) - Zamestnanci maďarských ministerstiev v snahe vyhnúť sa trestnému stíhaniu a udržať si svoje pracovné miesta ponúkajú údajne strane Tisza na rôznych nosičoch dokumenty, ktoré sa v týchto dňoch skartujú na úradoch. Téme sa venuje televízia BBC a server hang.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa analýzy BBC čelí strana Tisza po volebnom víťazstve nad Fideszom premiéra Viktora Orbána okrem iného aj nutnosti zastaviť skartovanie dôkazov o korupcii na ministerstvách, pričom úradníci ponúkajú Tisze dokumenty zaznamenané napríklad na USB kľúčoch výmenou za imunitu a udržanie si miest, pričom Tisza na tento účel vytvorila aj platformu. BBC o tom informovali zdroje strany Tisza.
Predseda Tiszy a budúci premiér Péter Magyar už deň po parlamentných voľbách, ktoré sa konali 12. apríla, hovoril o skartovaní dokumentov. Tvrdil, že má informácie o tom, že dokumenty ničia na viacerých ministerstvách, vrátane rezortu diplomacie a obrany.
Magyar vyzval každého, kto má informácie súvisiace s korupciou, aby nahlásil akékoľvek skartovanie dokumentov. Tisza na svojej webovej stránke vytvorila platformu pre obnovu vládnych dokumentov, na ktorú sa môžu uvedené dokumenty uložiť.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Podľa analýzy BBC čelí strana Tisza po volebnom víťazstve nad Fideszom premiéra Viktora Orbána okrem iného aj nutnosti zastaviť skartovanie dôkazov o korupcii na ministerstvách, pričom úradníci ponúkajú Tisze dokumenty zaznamenané napríklad na USB kľúčoch výmenou za imunitu a udržanie si miest, pričom Tisza na tento účel vytvorila aj platformu. BBC o tom informovali zdroje strany Tisza.
Predseda Tiszy a budúci premiér Péter Magyar už deň po parlamentných voľbách, ktoré sa konali 12. apríla, hovoril o skartovaní dokumentov. Tvrdil, že má informácie o tom, že dokumenty ničia na viacerých ministerstvách, vrátane rezortu diplomacie a obrany.
Magyar vyzval každého, kto má informácie súvisiace s korupciou, aby nahlásil akékoľvek skartovanie dokumentov. Tisza na svojej webovej stránke vytvorila platformu pre obnovu vládnych dokumentov, na ktorú sa môžu uvedené dokumenty uložiť.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)