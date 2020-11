Na britských klinikách vykonávajú kontroverzné skúšky panenstva

Londýn 28. novembra (TASR) – Na niektorých britských klinikách môžu ženy podstúpiť kontroverzné skúšky panenstva, zistila britská televízna stanica BBC.



Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie a Organizácie Spojených národov takéto testy porušujú ľudské práva a preto by mali byť zakázané. Tvrdia, že testy panenstva sú z medicínskeho hľadiska nepotrebné a často bývajú bolestivé, ponižujúce a traumatizujúce.



WHO tiež zdôrazňuje, že skúšky panenstva sú nielen formou rodovej diskriminácie, ale navyše ani nemôžu spoľahlivo dokázať, či daná osoba mala alebo nemala pohlavný styk. Počas nich dochádza k vaginálnemu vyšetreniu, na základe ktorého príslušný lekár zistí, či došlo k porušeniu panenskej blany, objasňuje BBC.



Vyšetrovanie BBC odhalilo, že 21 britských súkromných zdravotníckych kliník ponúka rekonštrukciu panenskej blany. Na siedmich z nich môžu pacientky podstúpiť kontroverzné skúšky panenstva, ktorých cena sa pohybuje v rozmedzí zhruba 170 až 330 eur.



Charitatívna organizácia blízkovýchodných žien a spoločnosti (MEWSO) so sídlom v Londýne začiatkom roka spustila kampaň za legislatívny zákaz testov panenstva. Kampaň chce zároveň upovedomiť na hymenoplastiku, chirurgický zákrok, počas ktorého dochádza k rekonštrukcii panenskej blany. Organizácia tvrdí, že v uplynulých rokoch v Británii zaznamenali väčší dopyt po tomto type zákroku.



Šéfka organizácie MEWSO Halaleh Taheriová tvrdí, že najskôr musí dôjsť k zmene v spôsobe myslenia komunít, ktoré takéto zákroky podstupujú. Na webovej stránke organizácie ďalej uviedla, že zakázanie týchto praktík bez adekvátnej osvety prinúti chudobné ženy k tomu, aby sa uchyľovali k nelegálnym zdrojom, ktoré ich vystavia ešte väčšiemu zdravotnému a hygienickému riziku, podobne ako v prípade potratov.



Zákaz skúšok panenstva zvažuje aj Francúzsko. Ide o súčasť plánu prezidenta Emmanuela Macrona na posilnenie sekulárnych hodnôt francúzskeho štátu. Na základe príslušného návrhu zákona by lekárovi, ktorý by vydal certifikát o panenstve, hrozilo ročné väzenie a pokuta vo výške 15 000 eur, dodala BBC.