BBC: Na hranici Ruska s Gruzínskom bude pôsobiť ruská vojenská správa

Londýn 27. septembra (TASR) - Na pozemnej hranici medzi Ruskom a Gruzínskom bude pracovisko vojenskej správy, ktoré bude plniť úlohy vyplývajúce z mobilizácie vyhlásenej minulý týždeň šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.Podľa britskej stanice BBC o tom informovala ruská štátna agentúra RIA Novosti, ktorá sa odvolala na ruské ministerstvo vnútra.Takéto pracovisko má vzniknúť na pohraničnom kontrolnom stanovišti Verchnij Lars na hranici medzi Ruskom a Gruzínskom. Ruské ministerstvo vnútra neoznámilo, kedy dôjde k jeho otvoreniu.Verchnij Lars je v podstate hlavným hraničným priechodom, cez ktorý je možné dostať sa z Ruska do Gruzínska. Od vyhlásenia mobilizácie sa na ruskej strane tejto hranice tvoria kolóny áut s ľuďmi opúšťajúcimi Rusko. Podľa BBC tam zaznamenali aj 25 kilometrov dlhú kolónu tiahnucu sa až do severoosetského mesta Vladikavkaz.V pondelok dorazil na ruskú stranu hranice obrnený transportér s ruskými vojakmi, ktorí majú podľa ruských úradov zabrániť neoprávnenému prekročeniu hranice.Kvôli návalu ľudí, ktorí sa chcú dostať do Gruzínska, im gruzínski pohraničníci umožňujú prejsť hranicu pešo alebo na bicykli.Za posledný týždeň prešlo cez priechod Verchnij Lars v oboch smeroch 37.500 vozidiel a 115.000 ľudí, čo je takmer o štvrtinu viac ako týždeň predtým, dodala BBC.Nápor na hraniciach vznikol v súvislosti s tým, že po vyhlásení mobilizácie sa začali v Rusku šíriť špekulácie o uzavretí hraníc. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však v pondelok vyhlásil, že ruské vedenie neprijalo žiadne rozhodnutia o uzavretí hraníc Ruskej federácie.