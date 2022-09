BBC: Na rusko-gruzínskych hraniciach sa vytvoril desaťkilometrový rad

Moskva/Tbilisi/Helsinki 24. septembra (TASR) - Na rusko-gruzínskych hraniciach sa vytvoril desať kilometrov dlhý rad. Informovala o tom v sobotu z Tbilisi dopisovateľka televízie BBC.



Zvýšený počet ruských občanov sa stále snaží opustiť Rusko po tom, čo tamojší prezident Vladmir Putin vyhlásil v stredu čiastočnú mobilizáciu. Podľa dopisovateľsky BBC čakajú niektorí ľudia na rusko-gruzínskych hraniciach aj 20 hodín.



Premávka sa okrem toho zvýšila aj na rusko-fínskych hraniciach. Počet ľudí prechádzajúcich z Ruska do Fínska sa v posledných dňoch zdvojnásobil, uviedla pre BBC vedúca predstaviteľka fínskeho kraju Južná Karélia Satu Sikanenová.



"Pre náš kraj je to samozrejme vážna situácia, no chcem zdôrazniť, že máme silných príslušníkov pohraničnej stráže, silné obranné jednotky a Fínsko sa pripája k NATO, takže sme v bezpečí," uviedla Sikanenová.



V reakcii na zvýšený počet Rusov snažiacich sa prekročiť fínske hranice oznámilo Fínsko v piatok, že "výrazne obmedzí" vstup ruských občanov na svoje územie a zakáže vstup Rusom s turistickými vízami.