BBC: Na Ukrajine mohlo padnúť už okolo 10.000 ruských vojakov

Londýn/Kyjev 22. marca (TASR) - Od začiatku ruskej invázie mohlo byť na Ukrajine zabitých už okolo 10.000 ruských vojakov, uviedol v utorok nemenovaný západný predstaviteľ, ktorý toto číslo označil za "rozumný odhad". Informovala o tom stanica BBC.



Citovaný predstaviteľ uviedol, že takýto počet padlých by znamenal, že ďalších 30.000-40.000 príslušníkov ruských inváznych vojsk mohlo utrpieť zranenia, alebo prišlo o bojaschopnosť.



Na webstránke prokremeľských novín Komsomoľskaja Pravda v pondelok nakrátko objavila správa, že na Ukrajine už prišlo o život takmer 10.000 ruských vojakov. Ako zdroj informácie sa uvádzalo ruské ministerstvo obrany. Správa však bola zakrátko stiahnutá s tým, že ju na webstránku umiestnili hackeri. Kremeľ následne odmietol túto udalosť komentovať.



Nemenovaný predstaviteľ Západu však v utorok uviedol, že uvedený počet padlých môže byť celkom reálny. Spolu s odhadovaným počtom zranených a vyradených z boja by to podľa neho znamenalo výrazné oslabenie ruských inváznych síl.



"Takéto množstvo padlých a zranených nebolo (v ruskej armáde) zaznamenané od druhej svetovej vojny," uviedol predstaviteľ citovaný BBC.



Zároveň však varoval, že Rusko stále disponuje veľkými rezervami a úbytok vojakov môže aspoň do istej miery ešte nejaký čas dopĺňať. Morálku ruských vojakov podľa neho môže tiež oslabovať skutočnosť, že sa boje odohrávajú v civilných zónach a na území slovanskej krajiny.



Ukrajinské ministerstvo obrany uvádza, že od začiatku invázie zahynulo na Ukrajine už viac než 15.000 vojakov, čo však vzhľadom na neprehľadnosť situácie na bojiskách nie je možné overiť. Moskva dosiaľ oficiálne priznala len 498 zabitých vojakov.